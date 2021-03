Se acabará la impunidad si responsables de delitos van a tribunales: Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, expuso que la única forma de acabar con la impunidad es presentando a los responsables ante los tribunales de justicia.

"La gran pregunta tiene que ver con el combate a la corrupción, es importante lo que hacen los órganos de transparencia, los periodistas, los medios de comunicación al difundir, revelar datos importantes, pero lo importante es combatir la impunidad y la única manera de acabar con ella es llevar a los responsables ante tribunales", dijo en la clausura del Primer Foro Internacional Periodismo y Transparencia.

El ex fiscal contra delitos electorales dijo que hay que plantearse a quién le conviene la opacidad, y puso como ejemplo la que hay en las carpetas de investigación.

"Uno de los grandes problemas de la procuración de justicia tiene que ver con esto, si las carpetas de investigación son opacas, quien se beneficia es el imputado, no la sociedad. Si la víctima o la parte ofendida no tienen acceso a la carpeta de investigación y si no hay un grupo de ciudadanos que estén revisando que la labor de las autoridades de procuración de justicia esté apegada a principios constitucionales, estamos hablando de un problema", planteó durante su intervención en el foro, organizado por el InfoCDMX.

??|Uno de los grandes problemas de la procuración de justicia es la opacidad y la impunidad, los #OG y la labor periodística son fundamentales para combatirlos: @SNietoCastillo pic.twitter.com/pNLpejj4bm — INFO (@InfoCdMex) March 4, 2021

PROPONE REFLEXIONAR SOBRE DERECHOS DE SERVIDORES PÚBLICOS

También propuso reflexionar sobre los límites a la atención y acceso al derecho a la información y la relación con otros derechos, como al honor y la presunción de inocencia.

"Es relevante reflexionar en torno a ello. De la idea de que hay un doble rasero, si un servidor público por su voluntad pública, se puso en espacio de la palestra pública de discusión, su umbral de derecho al honor, a la intimidad debe ser menor, incluso a la presunción de inocencia respecto a lo que ocurre con un ciudadano común, eso debido a la fuerza que le da el espacio público a esta persona.

"Puede ser el caso de (Emilio) Lozoya, cualquier otro, estos casos donde hay un ejercicio abusivo, indebido de las funciones públicas y que es relevante que la sociedad conozca por el periodismo de investigación y órganos garantes, y que tenga oportunidad de tener esa información y la difusión de estos casos", agregó.

??| Gracias a todas y todos por su asistencia, damos por clausurado el 1er Foro Internacional #TransparenciaYPeriodismo2021 y arrancamos los festejos de los 15 años del INFO CDMX: @JulioCBonillaG pic.twitter.com/qrfiXgML9h — INFO (@InfoCdMex) March 5, 2021

fmma