SCT rectifica; abrirá audios reservados en caso Alonso-Moreno Valle

Si no mal recuerdo se comunicó la nave con la torre de control de Puebla y se le dijo a la nave que cuando llegaba a tal posición que era alrededor de 10 minutos de vuelo te conectas con nosotros para saber que vas ahí, pasaron los 10 minutos y no hubo comunicación, la torre de control llamó y no hubo contestación, llamó nueve veces y no hubo contestación entonces se dio la alarma y empezó la búsqueda del helicóptero pero eso está y se los vamos a dar a conocer de inmediato”, lanzó Jiménez Espriú.