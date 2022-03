SCJN mete reversa; pide corregir proyecto contra Gertz para liberar a su excuñada

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán y ordenó que se emita uno nuevo en el que se analice de fondo el tema. La resolución abre la puerta para que se emita un amparo liso y llano a favor de Alejandra Cuevas, pres, así como de su madre Laura Moran, acusadas por el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero de la muerte de su hermano Federico Gertz Manero.

Con 10 votos a favor se aprobó a retornar el asunto a otro ministro para que realice una revisión adhesiva en el que se analicen los agravios expresados. Durante la sesión, cinco de los ministros mostraron un posicionamiento para que se conceda el amparo liso y llano, lo sería un revés para el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Cinco de las y los ministros que se mostraron a favor de conceder un amparo liso y llano para que se deje insubsistente la sentencia y se emita una nueva en la que se ordene la libertad por falta de elementos. Los que se pronunciaron por esta posibilidad son: Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Norma Lucía Piña Hernández y Ana Margarita Ríos Farjat.

Durante el análisis de más de dos horas el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá comentó que no existía la obligación de que ambas personas cuidaran al hermano del titular de la FGR.

El ministro comentó que a lo largo de la historia las labores de cuidado en el seno familiar se han otorgado a las mujeres sin que tengan la obligación de hacerlo, por lo que el análisis de este caso es un "estereotipo de género".

Las hemos concebido a todas ellas como cuidadoras primarias desde la crianza de los lactantes hasta en las enfermedades de los adultos mayores. Esta construcción social ha permeado el ámbito jurídico...como Tribunal Constitucional es nuestro deber identificar que estamos frente a un estereotipo de género que ha oprimido históricamente a las mujeres, y que no es permisible refrendar en el ámbito jurisdiccional, mucho menos en la materia penal

Agregó: "considero que fue a partir de este estereotipo de género que la obliga a asumir el rol idealizado de cuidadora, que dentro de la secuela procesal que nos ocupa, se llegó a determinar que la quejosa era garante quejosa, era garante o accesoria o directa del bien jurídico...no encuentro prueba idónea para acreditar la omisión de cuidado por parte de la quejosa. La autoridad responsable dejó de valorar medios de prueba ofrecidos por la quejosa, que sin reconocer su calidad de garante accesoria o indirecta".

En el mismo sentido se pronunció el ministro Luis María Aguilar Morales: quien comentó que no existía la obligación de ninguna de las dos personas para cuidar a Federico Gertz Manero "y menos para que ahora se le reproche penalmente".

El ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dijo no está de acuerdo con el proyecto, porque existe la posibilidad de que ratifique la sentencia, por lo que se debe resolver de fondo, porque hay la probabilidad de que el caso regrese a la corte en un año.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández comentó que lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia para que se deje insubsistente y se emita otra en la que se determine auto de libertad por falta de elementos.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo indicó que se debe de analizar si está acreditado que la quejosa dejó de realizar los cuidados, figura no regulada, así como establecer si hubo una oposición de suministrar medicamentos o que no se le trasladara a un hospital.

SCJN DISCUTE CASO GERTZ-MORÁN

La SCJN inició la discusión de dos proyectos de resolución que se elaboraron a partir de amparos que presentaron Laura Morán, excuñada del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y su hija Alejandra Cuevas.

Ambos recursos fueron atraídos a petición del fiscal, luego de postergase por más de un año el litigio en el que acusa a Laura y Alejandra del homicidio de su hermano Federico Gertz Manero.

Alejandra Morán lleva más 500 días en prisión, mientras Laura Morán, quien está cerca de cumplir 90 años de edad, es buscada por las autoridades.

Durante la sesión los 11 ministros discutirán el proyecto presentado por Alberto Pérez Dayán, el cual propone confirmar el amparo que se le otorgó a Laura Morán y Alejandra Cuevas para el efecto de que se reponga el proceso por irregularidades durante el proceso.

En caso de que ambos proyectos sean aprobados, se necesitarán ocho votos a favor de cada uno de los proyectos o que todos voten a favor de los mismos para conceder los recursos a ambas peticionarias.

En caso de que sean aprobados ambos proyectos, la SCJN ordenará al juez que lleva el proceso dictar otra resolución con plena libertad, la cual puede reafirmar la sentencia emitida o en su caso modificar.

El primero de los proyectos que será analizado, según las listas de la SCJN es el de Alejandra Cuevas, quien se inconformó contra el auto de formal prisión que confirmó la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en 2020.

La resolución se llevará a cabo a una semana de que se dieron a conocer unos audios en los que se escucha al Fiscal Alejandro Gertz Manero mencionar que intentó un acuerdo con el ministro Alberto Pérez Dayán para dejar en la cárcel a su excuñada Alejandra Cuevas, a quien acusa por el presunto homicidio de su hermano Federico Gertz.

En el audio también se escucha la voz de Juan Ramón López, fiscal especializado de Control Competencial. Los audios fueron subidos a Youtube, por un canal llamado "Psicoanálisis", que fue creado este mismo jueves y que tiene cinco videos de la llamada entre ambos fiscales.

"El contenido de este correo va a cimbrar al país, al sistema de justicia, constituye una prueba fehaciente y fidedigna de que el Titular de la Fiscalía General de la República Alejandro Gertz Manero así como el Fiscal de Control Competencial Juan Ramos están operando ilegalmente y traficando influencias con los ministros de la Suprema Corte para darle la vuelta al proyecto de resolución que empezó a circular este lunes para sesionarse el próximo 14 de marzo en el caso de Alejandra Cuevas. Es urgente que tomen cartas en el asunto", se lee en la ficha del video de la cuenta Psicoanálisis.





AUDIOS DE GERTZ

Fiscal Juan Ramón: De lo que él dijo que iba a poner. Que el delito, que la coautoría, la calidad de garante, nada, nada, pero ni una línea (puso)- se escucha decir al.



Fiscal Gertz: Ni una línea en todo lo que dijo que iba a poner... Ahora mire, ahorita yo creo que decirle todo eso es inútil, el tipo lo va presentar.

Fiscal Juan Ramón: Sí, porque además le digo que muy arrogante (me dijo) "pues yo lo más que lo espero es el viernes" y digo eso no es nada agradable- responde Juan Ramón.

Fiscal Gertz: No, ya se volteó completo... "Yo sí tengo la certeza, y eso no sé si usted lo comparte conmigo, que muchos de los ministros no van a aceptar eso. Y lo van a regresar y se lo van a dar a otra gente", sentencia Gertz en otra parte del audio.





(Luis Ramos)