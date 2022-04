SCJN inicia análisis de la Ley de Austeridad

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la discusión de la Ley Federal de Austeridad Republicana, luego de la acción de inconstitucionalidad que presentaron senadores.

El proyecto presentado por la ministra Norma Piña Hernández propone declarar inconstitucional el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley, el cual establece una prohibición de 10 años para que ex servidores públicos de alto nivel trabajen en la iniciativa privada.

De acuerdo con el documento que será analizado, y el cual se necesitan ocho votos de los 11 para anular la prohibición, la ministra mencionó que el artículo restringe "la libertad de trabajo, ya que la duración de diez años de la prohibición de laborar en empresas privadas que los exfuncionarios hayan regulado, supervisado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada, va más allá de lo que es razonable para proteger los fines perseguidos por la medida".

En el análisis hecho, la ministra considera que, durante el análisis que realizó el Poder Legislativo, no existe ningún motivo que justifique la norma, porque no establece que su aplicación evitará conflictos de interés, corrupción, así como proteger el servicio público y la eficacia del Estado.

Durante la misma sesión se espera que también sea analizada la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El proyecto propone invalidar la porción normativa del artículo 61, párrafo segundo, la cual establece que los ahorros presupuestarios producto de la aplicación de medidas de austeridad, serán canalizados al destino que por decreto determine el titular del Ejecutivo.

En este proyecto se establece facultar a las secretarías de la Función Pública (SFP) y la de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que puedan ampliar el catálogo de medidas de austeridad.

"El hecho de que las secretarías mencionadas puedan ampliar el catálogo de medidas de austeridad cuyo incumplimiento daría lugar a una responsabilidad administrativa, ya que ello no viola per se el principio de taxatividad, pues mientras no se ejerza esa facultad, es evidente que sólo constituyen infracciones la inobservancia de las medidas de austeridad vigentes en la LFAR que, como ya se mencionó, están expresadas con suficiente claridad, y porque las secretarías mencionadas están obligadas en cualquier caso a satisfacer el principio de taxatividad, con el grado exigible en materia administrativa, en el supuesto de que amplíen el catálogo respectivo", menciona el documento.

(Luis Ramos)