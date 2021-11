SCJN garantiza equilibrio de poderes: ministros; debaten en la FIL

GUADALAJARA.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación es un tribunal constitucional garante del equilibrio entre los poderes, confiable y honesto; sin embargo, eso no significa que no se deba de estar atento a los mecanismos para garantizar que esto siga así y que sus integrantes en verdad están comprometidos con su función, coincidieron ministros en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara, en su edición 35.

En el diálogo "Jueces, Democracia y Tribunal Constitucional", expertos en la materia hablaron sobre la importancia que la corte ha ido adquiriendo a lo largo de los años -en un país cuya sociedad anhela justicia-, con integrantes que no se apegan a "pensamientos subjetivos", sino a los parámetros que les otorga la Constitución para evaluar normas y las conductas de las autoridades.

"No se trata de lo que a mí me parece o no, me gusta o no me gusta, sino del parámetro que señala la Constitución, y sobre ese es que nosotros evaluamos las normas y las conductas o las competencias de las autoridades. La finalidad más importante es que haya un régimen constitucional, que exista una norma aplicable y exigible para todas las autoridades y para los ciudadanos, pero también para que el tribunal tenga la oportunidad de buscar un sentido incluso más allá de la norma textual", expresó por su parte el ministro Luis María Aguilar Morales.

Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen un mayor alcance desde el momento en que se dictan, no es el parámetro de reiteración de criterios sino el parámetro de resoluciones por la mayoría calificadas. La decisión es del Máximo Tribunal, algo que obliga a las autoridades a seguir por ese camino

Ponentes recordaron que hace 25 años el tribunal no tenía la misma trascendencia que hoy, ni sus alcances, por lo cual es normal que su relevancia pase a formar parte de la historia contemporánea que vino a transformar al país. En este sentido, el ministro Javier Laynez dijo que el valor de esto recae en cuidar que se mantenga como ese órgano técnico profesional con autonomía garante de derechos.

Es la sociedad la que va creando sus instituciones y la que va definiendo los contrapesos y los controles, y de ahí emana después el diseño y la constitucionalización del diseño y el cumplimiento. A nosotros nos son llevados casos delicados, complejos, muy cargados de cuestiones incluso morales, pero es a partir de este diseño de que haya un árbitro que se levante como un gran poder equilibrador", añadió por otro lado la ministra Margarita Ríos Farjat

“La Corte como Tribunal Constitucional se inscribe como el poder equilibrador y con los controles suficientes para poder llevar a cabo su función, en donde los conflictos constitucionales emanan de una sociedad plural, otorgándole una índole democrática y plural”, indicó.

Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que “los tribunales constitucionales son uno de los aspectos más comentados, en donde la función se centra, fundamentalmente, en ser garante de la Constitución. Cuando hablamos del respeto a la Constitución, es de todos los actores políticos, tanto los tres poderes de la Unión, los Órganos Autónomos y los Ciudadanos”.

Desde mi punto de vista, un Tribunal Constitucional tiene dos aristas importantes, la primera es controlar las competencias de cada uno de los poderes políticos de un país, por eso la trascendencia de la Suprema Corte, por ese control político, ese control de competencias entre los tres poderes. El otro aspecto, que me parece fundamental, es velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos, a partir de la reforma del 2011, la dignidad de la persona es los que es el centro, la parte más importante y fundamental es la dignidad de la persona, bajo el principio pro-persona y la interpretación conforme

A su vez, el Dr. Alberto Pérez Dayán explicó que “la democracia se asocia de manera fácil cuando el pueblo acude a elegir a un gobernante, y esta forma de expresar una decisión se traduce en un gobierno. Parece difícil por las condiciones y características que exigen las normas del juez, y ponderar estas normas no es posible en la vida política. Bajo esta perspectiva, el juez es democrático o antidemocrático, mayoritario o contra mayoritario”.

En el Seminario de la SCJN-FIL “Jueces, Democracia y Tribunal Constitucional” participaron las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos-Farjat, así como los ministros Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán.

El objetivo del seminario, destacaron, “es buscar y escuchar las opiniones, además de las experiencias de algunos de los integrantes de la SCJN, así como de la academia, sobre la forma en que sus sentencias impactan en nuestro sistema democrático”.

