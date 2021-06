SCJN discute inconstitucionalidad del uso lúdico de cannabis

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la discusión del proyecto de inconstitucionalidad de cinco artículos de Ley General de Salud que permitirían el auto cultivo de marihuana para uso personal.

La discusión se lleva a cabo vía remota. Por el momento la ministra Norma Lucia Piña expone los alcances del proyecto.

La Corte tiene en sus manos, este lunes, el destino de la despenalización del cannabis para uso lúdico, luego de que el Congreso de la Unión no logró definir el tema en casi dos años y después de tres prórrogas.

Especialistas consultados por La Silla Rota destacaron que el Senado de la República –donde la aprobación de una ley que regule el consumo lúdico se quedó a la mitad– fue omiso en generar consensos, sobre todo, en cómo minimizarían el consumo en adolescentes, así como el peligro de que el crimen organizado intente inmiscuirse.

Zara Asheley Snapp, cofundadora del Instituto RIA, mencionó que la discusión que este lunes abordará la Suprema Corte de Justicia de la Nación es por la omisión del Congreso en legislar sobre el tema, desde febrero de 2019, cuando se les ordenó hacerlo.

"En febrero de 2019 declaran la jurisprudencia. Cuando lo hacen, mandan una notificación a las Cámaras de Diputados y Senadores, donde les dicen que tienen 90 días para modificar los cinco artículos de la Ley General de Salud que son inconstitucionales, según las tesis de la Corte.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación les da ese tiempo, pero los diputados y senadores no lo hacen. Ha habido mucha discusión, pero nunca se aprueba la Ley. Solicitan prórrogas hasta que llega el plazo, el 30 de abril de este año y el Senado no solicita oficialmente una prórroga y tampoco aprueba la Ley. Esto da la oportunidad a la Suprema Corte de que ellos empiecen con la declaratoria general".

Snapp comentó que los ministros solo van a discutir sobre los cinco artículos de la Ley General de la Salud que prohíben el cultivo para consumo propio, y no sobre otros temas, como puede ser la regulación para la compra y venta, incluso en productos.

"En una respuesta a la inacción del Congreso. Los ministros no van a hacer una política pública, el proyecto no incluye la regulación, si se puede vender, tipos de licencia que se van a dar. Los ministros sólo van a discutir los artículos de la Ley General de Salud que prohíben el cultivo para uso personal.

"Dos de los cinco artículos ya fueron modificados en 2017, cuando se hicieron reformas con el cannabis medicinal. Se prevé que den instrucciones sobre qué es lo que necesita hacer una persona si quiere acceder a ese derecho, a través de la Cofepris", indicó.

(Cuartoscuro)

Zara Asheley confió en que la declaratoria de inconstitucionalidad se apruebe con los ocho votos en favor que requiere, y adelantó que será el principio de varias modificaciones que se tienen que hacer, entre ellas, su regulación para cultivo y producción.

"En caso de que lo aprueben, es un gran paso, pero falta mucho por hacer. Lo que seguiría es que, en septiembre, cuando inicien las sesiones legislativas en el Senado, se debe abordar la regulación del mercado, la excarcelación de personas detenidas por ese delito, cómo recaudar dinero a partir del cultivo", destacó.

Gady Zabicky Sirot, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), afirmó que México está preparado para la despenalización del cannabis, aunque todavía falta por delimitar, claramente, algunos aspectos importantes.

Zabicky señaló que "se pretende una venta de cannabis con restricciones, con muchos candados para que la producción no se fugue al mercado negro, no caiga en las manos de los menores, que no se involucre el crimen organizado en este tipo de actividades".

El titular de Conadic indicó que en estos meses ha habido mucho trabajo detrás de este proceso de despenalización, pero que uno de los aspectos que lo ha frenado es la preocupación sobre cómo garantizar que la marihuana no llegará a manos de niños y adolescentes.

"No hay un acuerdo final en el que se vea claramente qué podemos salvaguardar la seguridad en especial de la gente joven, de los niños, yo creo que eso es lo que ha sido un reparo para que no sea unánime el ver con buenos ojos esta legislación. Yo creo que tiene que ver con algunas reservas de parte de algunos integrantes del gabinete de cómo está compuesta la toma de decisiones", dijo Zabicky Sirot.

Añadió que hay cierta reserva porque no hay deseos de generar una industria poderosa del cannabis.

"Esto viene desde que no haya un gran oligopolio de cannabis en México, hasta el hecho de que probablemente si brincáramos a una regulación para uso lúdico incluso habría problemas con la distribución del agua para los cultivos, porque hay cierto temor a que lo que se vaya a producir lícitamente sea desviado hacia el consumo de los menores, porque aunque ya existe una parte de menores que consumen, que son usuarios de cannabis, no convence cómo se va a proteger a esta parte de la población", declaró.

AÑOS DE RETRASO Y OMISIONES

La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá lo que se conoce como declaratoria general de inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del consumo lúdico de cannabis, como actualmente se establece en la Ley General de Salud. El proyecto lo presentará la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

De aceptarse la declaratoria general de inconstitucionalidad –para lo que se necesitan 8 votos de los 11 ministros que integran el pleno de la Sala Superior– se eliminarían los artículos de la Ley que prohíben el consumo lúdico del cannabis, por lo que ya no habría bases legales ni penales para sancionar a quienes la utilizan.

Tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados tendrían que legislar aspectos como el cultivo, la producción, la venta y el consumo en adolescentes, pero los legisladores no lograron hacerlo en casi dos años.

La regulación tuvo que haber estado publicada en octubre de 2019, que fue el plazo inicial que dio la Corte al Congreso, pero no fue así. La SCJN emitió dos prórrogas al Congreso, primero recorrió el plazo al 30 de abril de 2020, y luego al 15 de diciembre de 2020.

El Senado aprobó un dictamen, que pasó a la Cámara de Diputados en noviembre, donde lo revisaron e hicieron modificaciones, por lo que la minuta volvió al Senado.

Una de las principales modificaciones que hizo la Cámara de Diputados fue eliminar la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis y dejar esa responsabilidad en manos de la Conadic.

Los diputados también elevaron a derecho de la población el consumo de marihuana, ya que se sustituye el artículo 13 en el que se mencionaba que quedaba "permitido" el consumo en mayores de 18 años.

En abril pasado, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores avaló la minuta enviada por la Cámara de Diputados sin cambios, pero con el voto en contra de la oposición. La Comisión de Salud se quedó a medias con la aprobación.