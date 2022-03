SCJN debe echar abajo "decretazo" de Morena para promover revocatorio: juristas

El llamado "decretazo" que aprobó el Congreso de la Unión para permitir que funcionarios públicos puedan promover la revocación de mandato, que se realizará en 20 días, debe ser revertido por la Suprema Corte, en caso de que la oposición presente una acción de inconstitucionalidad, para dejar firme su autonomía como un tercer poder en México.

Así lo consideraron constitucionalistas consultados por La Silla Rota que, además, detallaron que dicho decreto, publicado ya en el Diario Oficial de la Federación, está mal redactado en términos jurídicos en cuanto a la interpretación de artículos constitucionales.

Raúl Mejía, investigador asociado del Fortalecimiento para el Estado Derecho y académico del CIDE, consideró que "si los controles constitucionales operan en este país, si todavía la Corte –dirigida por el presidente que tiene en este momento– es un órgano legítimo e independiente, esta norma tendrá que ser declarada inconstitucional, no tiene vuelta de hoja. El decreto en cuestión no es ni siquiera algo listo, chistoso o inteligente".

Por su parte Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, calificó la estrategia de la bancada oficialista de maquiavélica. Además, consideró que éste en realidad no fue hecho con miras a las Revocación, sino a las elecciones de este año.

"Es un ejercicio maquiavélico cuya finalidad es un objetivo político electoral y sin ninguna finalidad de carácter jurídico constitucional. Ningún decreto ni criterio de interpretación está por encima de lo que marca la Constitución", dijo.

"Me parece que es una estrategia dilatoria constitucionalmente, en caso de que se presente una acción legal en la Corte, porque la Revocación se realizará en 20 días".

MALA REDACCIÓN Y "LIBERTAD" MALENTENDIDA

En su sesión del 18 de marzo, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral discutió el decreto. Allí, la magistrada Gabriela Villafuerte se refirió a la redacción del mismo.

"Lo voy a decir así de claro: se expide para interpretar las sanciones contenidas, textualmente lo que dice el decreto, en el artículo 449 numeral 1, incisos b, c, d y e. Eso es lo que dice... Puede deberse a un error de redacción legislativa porque en realidad lo que quiso interpretar está en los incisos c y e, nada más", precisó.

También destacó que hay un posible error en la cita de preceptos legales, en relación a las fracciones vigentes y cuáles son las que se hablan de propaganda gubernamental acorde a la ley vigente.

En este contexto, Mejía agregó tras revisar el documento a detalle "está muy mal hecho, ni siquiera son capaces de citar bien los incisos del artículo 449 de manera adecuada, son malos para hacer las cosas. Es evidente que no se llevó a cabo un levantamiento jurisprudencial necesario".

Destacó que en el fondo la consulta del 10 de abril no está basada en una petición expresa de ciudadanos ni partidos de oposición, sino por el partido gobernante lo cual, dijo, le resta credibilidad.

"La ley es clara. La constitución señala que partidos políticos y los actores que participan deben callarse la boca desde los momentos de veda electoral Así es esto: no es un tema de libertad de expresión mal entendida por el presidente y, como la plantea Morena, es una perversión de la libertad de expresión. Es claramente una manipulación una tergiversación, fraude a la constitución".

El constitucionalista agregó "el artículo 72 constitucional señala que el llamado decreto no tiene una facultad soberana y menos una facultad sobre la Suprema Corte de Justicia que es el máximo órgano de interpretación de la Constitución. Pero también me parece que la mayoría del Congreso no puede invadir las funciones del INE y del TEPJF a nivel interpretativo".

Consideró que Morena y sus aliados sobrepasaron sus funciones en el Legislativo. "Con esta consideración que tiene sobre la hegemonía de su condición política, pretenden que cualquier interpretación sea igual de hegemónica. Pero no lo son. Son un órgano que está constituido y sujeto a condiciones constitucionales; yo creo que el Tribunal puede no aplicar ese decreto con mucha facilidad; y que la Corte podría impugnar este decreto".

"NO LE DARÁ TIEMPO A LA CORTE"

Jiménez consideró desde el punto de vista estratégico que si la Corte aborda el tema "no les va a alcanzar para resolver antes del 10 de abril. Por eso creo que en realidad es una medida dilatoria de la bancada oficialista porque cuando resuelva el decretazo dirá pues ya llegamos al 10 de abril".

En esa vertiente dijo que Morena aprovechará la situación para impulsar una campaña electoral a favor del presidente, más allá de la Revocación, de frente a las 6 elecciones que se llevarán a cabo este año y la de 2023 que será la renovación del gobierno del Estado de México.

"Me parece que lo publicado en el DOF es una simulación para pretender legitimar lo que ilegalmente realizan funcionarios de la 4T que es propaganda con desvío de recursos para promover este ejercicio que debería ser netamente ciudadano".

También lamentó la falta de una oposición articulada para enfrentar este y otros roces políticos ya ocurridos en el Congreso.

En este sentido, Mejía abundó "en sí la Revocación es un ensayo, sin ningún efecto práctico, para probar las condiciones propias para la sucesión presidencial. Y de ser cierto que pretenden utilizar esto también como una condición para generar un juicio político contra consejeros electorales, sería una estupidez kilométrica".

¿QUÉ DICE LA SENTENCIA DEL TEPJF?

El viernes la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador cometió infracciones a la ley electoral al promover su imagen en el evento que realizó en el Zócalo el 1 de diciembre con motivo de su tercer año de gobierno.

La sentencia refiere que "emitió un discurso que se transmitió en las cuentas de redes sociales y página oficial de Internet del Gobierno de México y del mismo presidente, así como en distintas estaciones de radio y televisión con cobertura en Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, entidades que a esa fecha ya habían iniciado sus procesos electorales". Cabe recordar que en estas entidades habrá elecciones el 5 de junio.

(Fotografía ilustrativa: Cuartoscuro)

Los magistrados consideraron que, además, "se utilizaron recursos públicos humanos, financieros y materiales para la organización y difusión de dicho evento". En este contexto ordenó al Órgano Interno de Control de la Oficina de la Presidencia sancionar a los responsables de estas acciones. Y ordenó retirar la difusión de estas de las redes sociales del gobierno y el presidente.

