Saúl Huerta, vinculado a proceso por delito de abuso sexual contra menores

Un juez de Control determinó vincular a proceso al ex diputado Saúl "N" por el delito de violación equiparada, quien se entregó ante las autoridades la madrugada de este jueves.

Durante la audiencia que se celebró en las salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, el impartidor de justicia le impuso al ex legislador la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

También el juez dictó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en el que Saúl "N" permanecerá interno el Reclusorio Oriente.

El exdiputado Saúl Huerta fue detenido durante la madrugada de este jueves en cumplimiento de una orden de aprehensión que había en su contra por los delitos de violación y abuso sexual de menores.

Según fuentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, el exlegislador se entregó de manera voluntaria en su hogar que se ubica en el cruce de las avenidas Monterrey y Baja California, en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, ante la presencia de su abogado Rafael Castillo.

Después de su detención que fue encabezada por el jefe de la Policía de Investigación (PDI) Francisco Barocio, Saúl "N" fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Sexuales, donde después de que se certificó que su estado de salud era bueno, fue enviado al Reclusorio Oriente.

En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia en la que un juez de Control definirá la situación jurídica del imputado sobre quien pesa una segunda orden de aprehensión por los mismos delitos.

La fiscal de justicia de la CDMX informa que podría ejecutarse una segunda orden de aprehensión en contra de Huerta en las próximas horas.

Conferencia de prensa con la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México @ErnestinaGodoy_ https://t.co/71kuIcMmYZ — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 19, 2021

LA DETENCIÓN

La detención del ex diputado se dio a unas horas de que sus abogados anunciarán que este jueves Saúl "N" se entregaría ante las autoridades, anuncio que emitieron al salir de una reunión que sostuvieron con la titular de la FGJ Ernestina Godoy.

El ex diputado es buscado por las autoridades por agredir sexualmente a dos adolescentes en distintos hechos, uno de los crímenes ocurrió en febrero pasado en un hotel de Polanco, mientras que el otro fue en un hotel de la colonia Juárez, el 19 de abril pasado.

En ambos casos el ex legislador utilizó el mismo modus operandi. A ambas víctimas los llevó a los hoteles con el pretexto de que sostendrían una reunión de trabajo. Pero esto solo era el pretexto para drogarlos y después abusar de ellos.

Autoridades buscaron al ex diputado Saúl Huerta en dos casas, pero no lo han ubicado

El miércoles pasado en la Cámara de Diputados se llevó a cabo el proceso de desafuero del ex diputado Saúl Huerta, quien era representante del estado de Puebla por Morena.

Ese mismo día pero por la noche, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México Ernestina Godoy informó que la institución a su cargo ya había solicitado a un juez de control las ordenes de aprehensión en su contra para que el ex legislador fuera detenido.

Luego de su desafuero y con las órdenes de aprehensión giradas en su contra, elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México llevaron a cabo dos diligencias con el fin de detener al ex diputado Saúl Huerta, pero no lo localizaron.

Los cateos se realizaron en dos inmuebles de la Ciudad de México, uno de estos fue el hogar de uno de sus abogados. Las diligencias se realizaron en el marco de una entrevista que el ex diputado concedió para el periodista Ciro Gómez Leyva, en la que Huerta aseguró que no se estaba ocultando y que se presentaría por voluntad propia ante el juez que lo requería.

"TEMEMOS QUE NO SE HAGA JUSTICIA Y LO LIBEREN": PADRE DE VÍCTIMA

Tras la detención y vinculación a proceso del ex diputado Saúl Huerta, el padre de una de las víctimas que señalan al ex legislador de abuso sexual asegura temer que no se haga justicia para su hijo y que Huerta recupere su libertad.

"Tenemos miedo de que realmente no se haga justicia y lo suelten", dijo en entrevista para Denise Maerker en Radio Fórmula.

Acusó, en adición, que la denuncia que presentó a finales de abril de este año en el condado de San Bernardino, Estados Unidos, país en el que actualmente reside la familia, no ha procedido en territorio mexicano, pues no han recibido ninguna notificación al respecto.

Este menor acusa haber sido víctima de Saúl Huerta en 2017, cuando tenía 15 años. Afirmó en un reportaje presentado por Azucena Uresti en Milenio que conoció al exdiputado en un evento de campaña al que acudió acompañado de su padre.

En ese momento, el político le ofreció trabajo como chofer e ingresar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), pero luego del abuso sexual, lo amenazó para que no dijera nada e incluso el menor acusa que sufrió un atentado contra su vida.

Tras ello, la familia y el joven se vieron obligados a migrar hacia Estados Unidos, desde donde presentó su denuncia, luego de darse a conocer el caso del menor abusado por Huerta ocurrido este 2021.













(Luis Ramos)