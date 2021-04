Saúl Huerta sigue siendo candidato de Morena; desafuero va a la "congeladora"

Fuentes cercanas a la Mesa Directiva confirmaron a La Silla Rota que Morena no ha oficializado la salida de Huerta de la bancada pese a haber presentado su renuncia. (Cuartoscuro)

Saúl Huerta Corona continúa siendo candidato de Morena para integrar la Cámara de Diputados en la 65 Legislatura, pues no ha ratificado ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), en Puebla, su renuncia a la reelección como legislador por el Distrito 11 federal. Así lo confirmaron fuentes del Instituto a La Silla Rota fuentes.

Anoche, la Sección Instructora en la Cámara de Diputados determinó que la solicitud de desafuero que interpuso la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) contra él, por abuso sexual contra menores, quedará "congelada" a partir del primero de mayo.

Esto, porque este 30 de abril concluye el último periodo ordinario de la 64 Legislatura; y el Congreso entrará en receso de trabajo legislativo. Fuentes legislativas adelantaron que su desafuero podría llegar hasta septiembre.

Este miércoles, la diputada priista Claudia Pastor, quien integra la Sección Instructora, declaró que la decisión tomada por tres integrantes de la Sección evidencia que Morena aplica la justicia de diferente manera cuando se trata de sus políticos.

"Me pasé hora y media discutiendo que se resuelvan todos los asuntos y no fue admitida esta posición. La decisión de la mayoría de la Sección Instructora es que se suspenden los plazos porque termina el periodo ordinario y que no puede seguir trabajando para dejar los asuntos en estado de resolución. Si se suspenden los plazos, se suspenden también para los procesos pendientes", dijo.

Fuentes cercanas a la Mesa Directiva confirmaron a La Silla Rota que Morena no ha oficializado la salida de Huerta de la bancada, pese a que el domingo 25 el coordinador Ignacio Mier lo informó en su cuenta de Twitter. Mientras que, en Morena, solo fue suspendido de sus derechos políticos.

La gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados indica que Huerta Corona continúa siendo parte del grupo parlamentario, aunque no participe en las votaciones se las sesiones semipresenciales.

En caso de que Mier no formalice la salida de Huerta de la bancada, antes de la medianoche de este viernes, el legislador continuaría como diputado federal de Morena con fuero constitucional.

Y si el legislador no ratifica, personalmente, ante el INE su renuncia a la reelección como legislador, en los próximos 38 días que restan de campañas electorales, significaría que el 6 de junio podría haberse beneficiado de los votos que reciba Morena.

En la entrevista que el diputado dio al periodista Ciro Gómez Leyva, acusó que el escándalo en que se vio envuelto fue un “montaje de los opositores de la cuarta transformación”.

