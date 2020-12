Saturación hospitalaria empeorará si la ciudadanía no ayuda: médicos

"Si la ciudadanía no nos ayuda, tanto los centros de convalecencia como los hospitales estamos saturados y no vamos a tener en su momento para dónde movernos", alertó María Luisa Soriano Rodríguez, directora general del Hospital General de Zona No. 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Asimismo, Javier Michel García Acosta, director del Hospital Temporal del Autódromo Hermanos Rodríguez, destacó que cuentan con capacidad para atender a 218 personas, pero que "estas camas no han sido suficientes al día de hoy".

Para dimensionar la situación, recordó que en mayo contaban sólo con 180 camas, las cuales fueron suficientes para brindar atención a pacientes con covid que van de leves a graves, y en octubre estuvieron a punto de cerrar este espacio debido a que habían disminuido los contagios.

El personal del Seguro Social estuvo en la conferencia vespertina para hacer un llamado a la población a quedarse en casa, ya que la situación actual es grave y si continúan realizando fiestas o reuniones eso va a empeorar.

La doctora Soriano Rodríguez, quien es directora del hospital híbrido que se ubica en Chalco, Estado de México, destacó que el personal de salud está agotado y que hace 9 meses, cuando inició la epidemia, tenían más manos, pero poco a poco algunos han enfermado o lamentablemente fallecido.

"Estando en la primera línea de batalla muchos hemos enfermado, nos hemos recuperado y regresamos a la atención. Otros no han tenido esa suerte, han perdido esa batalla, pero seguimos los que estamos ahí, al frente", enfatizó.

Los casos confirmados de covid-19 aumentaron a un millón 289 mil 298, 11 mil 799 más que ayer. Los casos estimados por la Secretaría de Salud son un millón 468 mil 468, mientras que los casos activos estimados son 87 mil 337.

En tanto, las muertes por coronavirus reportadas hasta ahora son 116 mil 487, que representan 718 que se confirmaron en las últimas 24 horas. Sin embargo, hay 16 mil 872 decesos en estatus de sospechosos, que si se confirman llevarían al país a un total de 133 mil 359.

La capacidad hospitalaria es la principal preocupación, ya que la Ciudad de México tiene 80% de ocupación de camas generales y 69% de camas con ventilador, al límite de la saturación, mientras que los casos no disminuyen.

ESTE VIERNES REALIZAN MACROSIMULACRO PARA VACUNA COVID

"Vamos en buen camino, los preparativos están resultando tal y como está planeado", afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, al hablar sobre los detalles previos al arranque de la vacunación contra covid-19 en el país.

Destacó que este viernes 18 de diciembre se va a realizar un macrosimulacro de manera simultánea en la Ciudad de México y Coahuila, para revisar la puesta en marcha de la vacunación.

Aunque no habrá vacunas todavía, se va a realizar todo el proceso como si ya hubiera, desde su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, su traslado a la unidad militar en la alcaldía Tlalpan y la demostración de cómo se va a aplicar.

Aunque se ha dicho que la vacuna de Pfizer llegará el 22 de diciembre al país, el subsecretario no quiso dar una fecha exacta de cuándo se recibirá y comenzará a aplicarse, aunque será la próxima semana.

