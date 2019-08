SAT y CDMX quieren formalizar a comerciantes

El gobierno de la Ciudad de México y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentaron el programa "Súmate", el cual busca formalizar más negocios.

En conferencia de prensa, Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT explicó que este programa buscará ayudar a pequeños comercios a que se unan al padrón de contribuyentes, o bien, aprendan a facturar si es que ya están inscritos.

"Si no están en el sector formal, no tenemos acceso a muchos servicios de seguridad social, créditos, están en orden fisco, no tenemos derechos", indicó.

Con este programa, el SAT recorrerá las calles para invitar a todos esos negocios informales a sumarse al patrón y darles asesoría personalizada para que se conviertan en formales.

Esta es la primera vez que el programa "Súmate" está en México, pues desde que se creó en el 2006 bajo el nombre de Programa de Actualización y Registros, había estado en diferentes entidades del país.

"Súmate" espera que en los siguientes cuatro meses se registren 18,500 negocios y/o personas en 12 estados de la República.





MJP