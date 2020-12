Santa Claus, por seguridad, sí acata el semáforo rojo

Santa Claus no está en su stand de fotografías para niños ubicado en un conocido centro comercial. Él sí entendió el significado del semáforo rojo; así que por seguridad se confinó en su casa en el Polo Norte. No obstante, dejó un recado: "Santa se tuvo que ir, pero puedes conectarte con él en vivo por Zoom. Haz una videollamada para toda la familia, escuelas o empresas". Extrañamente, dejó sus números telefónicos para quienes le requieran.

¡Que raro! Hasta hace dos semanas sí estaba físicamente en su stand; La Silla Rota lo vio acompañado de duendes y colaboradores; eran aún días de semáforo naranja, pero los números de la pandemia ya estaban creciendo así que tuvo que tomar una decisión. El 6 de diciembre cumplió mil 750 años así que como adulto mayor y persona de riesgo ante esta pandemia, cuidó en extremo su salud para no arriesgar la Navidad con la peor noticia que le podría suceder: ser positivo a covid y dejar a los niños sin regalos el 25 de diciembre.

En un centro comercial adjunto Santa mostró astucia y en su taller de juguetes sustituyó la presencia física con una hermosa imagen suya de madera. Es realidad: Santa Claus se ha confinado ya.

Pese a su apretada agenda, toma una videollamada para tranquilizar a sus seguidores. "¡Estoy muy bien y muy contento! ¡Ya se acerca la Navidad! (Jo jo jo)", afirma a La Silla Rota en las primeras declaraciones mundiales que hace a la prensa sobre esta emergencia mundial.

"La pandemia ha afectado al mundo sin importar ubicación geográfica ni muchos aspectos. La señora Claus y yo convocamos a nuestros renos desde junio y tomamos la decisión de cerrar la fábrica como medida de seguridad para todos los que nos ayudan a fabricar los maravillosos juguetes. Esto fue temporal pues no podíamos dejar a los niños del mundo sin un regalo", advierte.

"Sin embargo estoy muy triste porque este año no pude estar el tiempo suficiente con mis niños y sus familias en los centros comerciales, tiendas departamentales o eventos especiales. El covid cambio nuestra forma de vida y el principal, es el contacto directo con las personas: el poder abrazarlos, platicar con ellos, saber que quieren y cómo se han portado. Poderles dar un consejo", reconoce.

Durante los primeros días de diciembre Santa Claus hizo lo imposible por tratar de cumplir con su trabajo bajo extremas medidas de seguridad e higiene. Pero la experiencia no fue la mejor. "Estuvimos alrededor de 20 días con todas nuestras medidas de seguridad: cubrebocas, careta, gel sanitizante. Pero nosotros siempre seguimos las reglas del gobierno de la Ciudad de México, de todo México y del mundo. Los niños se reían y me decían ¡Oye, quítate la careta! ¡Quiero verte! Pero yo no podía porque los teníamos que cuidar a ellos. Me sentía rarísimo porque con mi barba y la careta, hacía un poquito de reflejo y todo eso... Me sentía como un robot, no sé".

Este es el primer año de su larga vida en el cual cumple con su trabajo a través de una nueva experiencia tecnológica. Para no romper la tradición decidió alinearse a los protocolos del home office, y desde el Polo Norte, con la aplicación Zoom o videollamadas por WhatsApp, mantiene contacto con niños y familias como una forma de esquivar la pandemia.

"Siempre hemos estado renovándonos ¡Desde tiempos memorables! En juguetes, computadoras, las tablets... Tenemos que renovarnos y aprendimos a estar con los niños, sus familias y los abuelitos de una manera diferente. A mi edad ha sido dificilísimo entrar en el mundo digital, pero mis duendes me ayudan porque mi amor por la humanidad es mayor. Y con estas videoconferencias estamos en contacto con ellos y aunque es pandemia, disfrutamos mucho esas pláticas ¡Son maravillosas! Yo las disfruto mucho y ellos más.

"¡Por eso les pido a los niños que ya no se desesperen! Los niños me han contado que están desesperados porque ya quieren salir ¡Y yo les he pedido que se esperen! Porque ya viene Navidad y los voy a visitar! Jo jo jo jo ¡Les mando un abrazo en esta Navidad tan diferente! ¡Los quiero mucho!".

Ya es tarde; los renos le han enviado un mensaje WhatsApp recordándole que ya es hora de comer y que tienen hambre. Por eso antes de decir adiós, Santa recordó a los niños el enlace virtual por el que pueden contactarle, conectateconsanta.com, pues dice que sus duendes están agendando todas las charlas que los niños han solicitado para hacerle llegar sus cartas de Navidad. "¡Es padrísimo y 100% segura!".

