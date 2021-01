Sánchez Cordero y Ebrard, negativos a covid; López-Gatell, aislado

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, salió negativa en la prueba covid a la que se sometió luego de estar en contacto cercano con el presidente López Obrador, quien dio positivo al Sar-cov2.

Sánchez Cordero se sometió a la prueba este lunes 25, luego de que ayer el mandatario informara que dio positivo a covid luego de su gira por San Luis Potosí y Nuevo León. Incluso, hubo rumores de que la funcionaria habría dado positivo.

En la prueba, se lee que no fue detectado el gen del SArs-Cov2; por lo que la interpretación a la prueba fue negativa. Sin embargo, el laboratorio advierte en su leyenda que un resultado "No Detectado" no descarta la posibilidad de infección por el coronavirus, debido a factores como periodo de incubación, variabilidad biológica o calidad de la toma de la muestra.

Este lunes, Olga Sánchez Cordero condujo la conferencia mañanera de las 7:00 am.

LÓPEZ-GATELL, AISLADO

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se encuentra en confinamiento preventivo, tras la noticia de que el presidente López Obrador dio positivo a covid-19.

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, indicó en entrevista con Azucena Uresti que López-Gatell no tiene síntomas ni se ha confirmado que tenga el virus, pero forma parte de los contactos del mandatario.

Por esta razón, el subsecretario va a participar de manera virtual en las conferencias vespertinas. De esta manera acompañó al presidente López Obrador en la llamada que tuvo esta mañana con el mandatario ruso, Vladimir Putin.

EBRARD, NEGATIVO; SE HARÁ SEGUNDA PRUEBA

El canciller Marcelo Ebrard informó que su primera prueba PCR dio resultado negativo. "El Miércoles haré otra por recomendación médica. Sigo trabajando desde casa hasta entonces. Mañana participaré en el Consejo de Seguridad en la ONU para presentar posición de México en torno al Medio Oriente", escribió en Twitter.

Mi primera prueba PCR dió resultado negativo. Miércoles haré otra por recomendación médica. Sigo trabajando desde casa hasta entonces. Mañana participaré en el Consejo de Seguridad en la ONU para presentar posición de México en torno al Medio Oriente. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 26, 2021

AMLO, ESTABLE Y EN PLENO EJERCICIO DE SUS FUNCIONES: SÁNCHEZ CORDERO

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó este lunes que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra bien y fuerte, mientras se mantiene en pleno ejercicio de sus funciones a distancia.

Desde Palacio Nacional, Sánchez Cordero agregó que López Obrador dirige desde casa la Cuarta Transformación de México.

"Es un ejemplo a seguir", dijo la titular de la Segob sobre el tabasqueño.

Señaló que mantendrá reuniones virtuales durante el día, como es el caso de la llamada que tendrá a las 8 horas de este lunes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

#Video | Olga Sánchez Cordero informa que el presidente López Obrador se encuentra bien y fuerte, pues incluso hará una llamada con su homólogo Vladimir Putin. #yn https://t.co/TpQWwQKvhz pic.twitter.com/7qO9nS2yyo — La Silla Rota (@lasillarota) January 25, 2021

Destacó que el presidente sólo le ha ordenado hacerse cargo de las conferencias mañaneras y algunos actos públicos.

Las reuniones del gabinete de Seguridad también se mantienen todas las mañanas, con la presencia del gabinete de Salud, agregó.

El equipo de médicos que atiende al presidente está encabezado por el secretario de Salud, Jorce Alcocer, precisó.





¿DÓNDE ESTÁ EL PRESIDENTE?





Ya en la ronda de preguntas y respuestas, Sánchez Cordero detalló que el presidente está con su familia en Palacio Nacional, pero cuidando todas las medidas de sana distancia para evitar contagios.

Al ser cuestionada sobre si ella también debería estar resguardada, respondió que ya se hizo una prueba rápido y salió negativa a covid, en tanto, se hizo la prueba PCR y el resultado se lo dan entre hoy y mañana.

Agregó que todas las pruebas covid-19 que se apliquen a los funcionarios del gabinete se darán a conocer. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard apuntó que está a la espera de que le entreguen los resultados de su prueba PCR y adelantó que él y otros miembros del gabinete se harán una segunda prueba el miércoles próximo.

Agregó que por ahora se mantendrá trabajando desde casa hasta saber si está contagiado de covid-19.

Buen día, como otros miembros del gabinete estaré a la espera de resultados de prueba PCR. Si resultase negativa deberemos realizar otra el miércoles próximo, por ello estaré trabajando desde casa hasta conocer resultados. Gracias a tod@s quienes han manifestado interés y apoyo. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 25, 2021





DESORDEN EN LA MAÑANERA





Cabe señalar que la secretaria de Gobernación expreso que no habría sesión de preguntas, pero al final aceptó tres cuestionamientos tras los reclamos de la sala y un intercambio de opiniones con el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, quien se reincorporó a sus labores tras superar la covid-19. La funcionaria argumentó que debía irse de forma rápida para estar al pendiente de la llamada de AMLO con Putin.





FRASES POLÉMICAS DE AMLO Y LÓPEZ GATELL SOBRE CONTAGIOS





El 16 de marzo del 2020, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud dijo del mandatario: "La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, de un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo", dijo López-Gatell.

Y agregó: "El presidente no es una fuerza de contagio, entonces no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas".

Dos días después, Andrés Manuel López Obrador dijo que el país estará más tranquilo y mostró algunas imágenes religiosas que la gente le regala, en la que destacó "El Detente".

"El plan se va a aplicar en el caso del agravamiento de la crisis. Les digo, es escudo protector es como ´el detente´. El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción".

A asegurar que las imágenes son sus "guardaespaldas", leyó: "'Detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo'. Pero no hay ni siquiera enemigos, son adversarios. No tengo enemigos ni quiero tenerlos", expuso AMLO.





(Luis Ramos)