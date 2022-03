Sánchez Cordero admite diferencias con Julio Scherer

Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, admitió haber tenido diferencias con el exconsejero de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, durante su desempeño como secretaria de Gobernación.

"En mi serie de tuits que mandé (el sábado), dije que era una cuestión del poder judicial y de la fiscalía. Teníamos bastantes diferencias y eso era bastante obvio. La realidad de las cosas es que hay algunas imprecisiones", dijo la legisladora.

Durante la Inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), expresó que la rencilla con el exfuncionario era "bastante obvia", pero que tiene "la conciencia tranquila".

El sábado pasado, Julio Scherer Ibarra exconsejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador denunció ser víctima de hostigamiento y venganzas personales por parte del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero y de la exsecretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ahora funge como presidenta de la mesa directiva del Senado, por tejer una falsa red de extorsión y corrupción en su contra.

TAMBIÉN LEE: ¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL ENCONO DE GERTZ? PROCESO LO CUENTA

LA CARTA DE SCHERER

Scherer Ibarra dijo que en un amplio documento presentado por Sánchez Cordero, se le señala de haber formado una red de corrupción y extorsión en conjunto con despachos de abogados que obtenían contratos multimillonarios tras beneficiarse de su cargo público como entonces colaborador de López Obrador.

Scherer contó haberse enterado de esta situación a través de Miguel Alemán Magnani, quien le hizo llegar el documento. Cuando el exconsejero jurídico le informó lo que sucedía al presidente, este respondió diciendo "son chismes".

Aunque el abogado no negó relación con los despachos de abogados, puesto que incluso están públicos en su currículum, sí rechazó haber incurrido en las prácticas de las que hoy se le acusa.

Alejandro Gertz Manero lo señala por haber filtrado información a la periodista Neldy San Martín con relación a la propiedad del fiscal que desencadenó el reportaje "La casa secreta de Gertz Manero".

"A finales de septiembre un reportaje de Proceso despertó en el fiscal una ira que hasta entonces desconocía y la descargó contra mi persona [...] explotó el rencor [...] me dijo desafiante ´Usted podía haber elegido entre un fiscal amigo o un fiscal enemigo´", acusó Scherer.

También lo acusó de haber filtrado un borrador sobre las reformas al sistema de justicia. El exconsejero jurídico negó que así haya sido, en su lugar señaló al propio equipo del fiscal quien subió a redes sociales el trascendido.

Respecto al caso de la muerte de su hermano, Federico Gertz, contó que a pesar de que el fiscal sabe que es ilegal, le pidió impedir que Laura Morán y Alejandra Cuevas obtuvieran un amparo ante la acusación del homicidio de su hermano.

Mientras que la relación de venganza por parte de Gertz la justifica tras la investigación periodística que lo puso al descubierto, la de Sánchez Cordero no queda clara.

Scherer acusa que este "modus operandi" de Gertz y Cordero se repite en los casos de Juan Collado, Inés Gómez-Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, el Caso Cruz Azul y el de Paulo Genaro Díez Gargari.

En todos estos casos -denuncia- ambos funcionarios cercanos a López Obrador han buscado implicarlo en supuestas extorsiones a cambio de obtener criterios de oportunidad para librar los procesos legales que se mantienen abiertos en su contra.

"Por instrucciones del fiscal Alejandro Gertz Manero, su mano derecha y subprocurador Juan Ramos se reunió con Felipe Gómez Mont y le ofreció un criterio de oportunidad a cambio de implicarme nuevamente en una extorsión a esas personas".

Pero los señalamientos a petición "fabricados" contra Scherer no solo son directos contra su persona, sino que -acusa- Gertz ha pedido que se involucre a los abogados que integran los bufetes de abogados que Sánchez Cordero acusó de beneficiarse con contratos millonarios a través del exconsejero.

"Gertz y sus aliados han pretendido establecer que un grupo de abogados responden a instrucciones mías como parte de una imaginaria red mafiosa".

LA RESPUESTA DE OLGA SÁNCHEZ CORDERO

La presidenta de la mesa directiva del Senado dijo a través de un hilo en Twitter que dejará que las acusaciones en su contra las resuelvan la Fiscalía y el Poder Judicial.

"No voy a caer en el juego de hablar de las afirmaciones falsas que hace sobre mi persona (Julio Scherer) y del actuar en mi encargo como secretaria de Gobernación, para servir de distractor. De mi parte doy por cerrado este tema".

Quienes seguimos los principios rectores de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México , hoy podemos seguir adelante y caminar por donde sea, con la frente en alto y la conciencia tranquila.



Abro hilo . pic.twitter.com/amSg7MAbf5 — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) March 19, 2022

HAY RAZONES PARA RELEVAR A GERTZ MANERO DE LA FGR: ANALISTAS

La revelación del exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, de que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y la senadora y ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, forjaron una alianza para afectarlo con fines extorsivos, se suma a otros escándalos que debilitan aún más la posición del fiscal.

Así lo dijo en entrevista con La Silla Rota el politólogo Gustavo López Montiel, luego de que este 19 de marzo el semanario Proceso publicó un escrito de Scherer Ibarra donde revela que Gertz no le perdonó que no hubiera impedido ampararse a su cuñada Laura Morán y la hija de esta, Alejandra Cuevas, por la acusación de homicidio de Federico Gertz Manero y que, desde entonces, el fiscal se ha lanzado contra el ahora exconsejero.

"No es un tema de poder político, sino que, en el caso de la fiscalía, si no tiene autoridad podrá quedar como eran antes los procuradores, pero mantenerlo sí le genera conflictos al presidente y no le garantiza que un miembro del gabinete o el mismo presidente no sean investigados", advirtió López Montiel.

El fiscal no vislumbra su renuncia, le saldría muy caro al presidente en la fortaleza de su gabinete y ver a quién se nominaría como fiscal, hay que ver la ley, tener la anuencia de quién considerar candidato y tocar varios grupos e intereses, por eso ha decidido apoyar a Gertz, pero si lo mantiene debe acotarlo, pero es complicado, le ha pedido a Gertz que haga cosas entonces es una maraña de intereses difícil de romper", alertó el profesor de Ciencia Política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del ITESM

MOTIVOS PARA QUE RENUNCIE

Por su parte, el catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Jorge Márquez, dijo a La Silla Rota que este nuevo escándalo de Gertz Manero debería ser motivo para que presente su renuncia, pero eso depende del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Razones para destituirlo ya hay, ya se perdió la confianza, cometió delitos graves, ya intervino en otros poderes, está gravísima la cosa. Para destituirlo se necesita que los legisladores lo promuevan y ese Senado no se va a mover si López Obrador no lo decide. Es el presidente el que tiene la magia de sustituirlo o mantenerlo", expresó Márquez, quien ha escrito textos sobre envidia y política