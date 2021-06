San Lázaro no ha entregado al INE informe fiscal de candidatos a reelección

La cámara baja y el INE firmaron un acuerdo el 25 de marzo y entre las medidas se acordó que los vigiladores en campaña no podrían utilizar recursos públicos. (Cuartoscuro)

La consejera electoral Claudia Zavala informó en sesión del pleno de los consejeros del INE que la Cámara de Diputados no ha entregado la información necesaria relacionada con la fiscalización de campañas de diputados federales por que aspiran a repetir en este cargo por la vía de la reelección.

"No tenemos nada desahogado Y esto es importante porque es la primera vez que en diputaciones federales hay reelección, porque los requerimientos se hicieron a partir de una obligación pero también de un acuerdo que se llegó cuando se discutieron los lineamientos de reelección", dijo.

El tema fue abordado en noviembre cuando el pleno del INE determinó que ante el vacío legal que dejó el senado al no legislar en materia de reelección de diputados federales, emitiría un acuerdo para subsanar este vacío. Una de esas reglas era que los diputados que aspiraran a reelegirse en el cargo dejarían su lugar en el congreso para hacer campaña.

Sin embargo, la medida fue desaprobada por el congreso en San Lázaro. Y en diciembre emitió un acuerdo para informar que los legisladores no tenían por qué dejar su curul y que podían legislar al mismo tiempo que hacer campaña. También se eliminó el término reelección y se sustituyó por elección consecutiva.

La cámara baja y el INE firmaron este acuerdo el 25 de marzo y entre las medidas se acordó que los vigiladores en campaña no podrían utilizar recursos públicos (entendidos éstos como recursos humanos materiales digitales y económicos) que el Congreso les hubiera asignado para desempeñar su función legislativa.

Una de estas medidas era entregar información relacionada con el número de empleados a su cargo así como de módulo de atención ciudadana y vehículos.

"El compromiso era dar a la información que permitiera a la ciudadanía contar con los elementos de transparencia sobre cómo se están ejerciendo los recursos y la vigilancia de estos", dijo Zavala.

"Hay una prohibición en el artículo 134 constitucional que no podrá ser verificada si no contamos con esta información de manera oportuna, también pedimos información sobre el uso de automóviles y no tenemos esa respuesta para poder conocer la opinión del área de fiscalización. Estamos a unos días de la jornada electoral y eso a nosotros nos avisa de las decisiones que tendremos que tomar en fiscalización después de 6 de junio", afirmó.

Señaló que la información ya fue de nueva cuenta requerida a la cámara de diputados y que esperan sea entregada a la brevedad.

