San Lázaro desmiente a San Lázaro en contagios covid

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, afirmó que hasta el momento en este congreso legislativo se han realizado 10 mil 267 pruebas covid desde la última semana de julio a la fecha. Esta cifra se contrapone con la que el área de transparencia de esta dependencia entregó a La Silla Rota hace unos días, documento en el que aseguró se habían practicado sólo 3 mil 57 pruebas, es decir menos de la tercera parte de las que en realidad se han practicado. En entrevista telefónica con la diputada Sauri explicó "sí leí la nota, pero no necesariamente es contradictoria sólo que la información que le dieron a usted no fue completa".

En conferencia de prensa virtual con reporteros, la diputada informó los datos que recibió del tema. "Quiero decirles con mucha pena que han fallecido 14 personas en esta comunidad: un diputado y 13 personas de las áreas administrativas y de servicios. Hemos tenido y tenemos en este momento, compañeros de las áreas de servicios parlamentarios en general, director de Protocolo está sumamente delicado y hospitalizado desde hace 3 semanas", precisó.

En cuanto al precio de la prueba, confirmó la información que el área de transparencia entregó a La Silla Rota, mil 300 pesos. Sin embargo, estas cifras vuelven a contraponerse con las obtenidas vía transparencia pues la Secretaría General de la cámara reportó a Sauri que de la última semana de julio y el mes de agosto se practicaron 4 mil 66 pruebas, 700 de las cuales fueron obsequio de los laboratorios Salud Digna. Esto significaría que se aplicaron 3 mil 366 pruebas y no las 3 mil 57 que informó el área de transparencia. Si el costo de cada prueba fue de mil 300 pesos, el costo total de las mismas fue de 4 millones 375 mil pesos; y no los casi 4 millones de pesos que se informó a La Silla Rota.

Sauri, quien asumió la presidencia de la Mesa Directiva en los primeros días de septiembre, señaló que a partir de ese mes el costo de las pruebas covid bajo a 950 pesos. Y refirió que de ese mes a la fecha se han pagado 5 millones 890 mil 950 pesos; la división de ambas cantidades arroja que esto equivale a la aplicación de 6 mil 201 pruebas covid.



En términos globales esto significa que la cámara de Diputados ha gastado 10 millones 266 mil 750 pesos en un total de 10 mil 267 pruebas covid aplicadas desde la última semana de julio al día de hoy.

Sauri respondió a La Silla Rota “voy a revisar ahora cuáles son los canales de respuesta a solicitudes de información porque me parece que no está debidamente fundamentadas las respuestas, Servicios Médicos con toda razón dijo que no tiene la información sobre el número de contagios porque el control total de las pruebas lo tiene la Secretaría General que es el ejecutor de las pruebas. Puedo pedir a esa área el porcentaje de pruebas positivas cada semana, eso sí lo tienen. Hubo una semana en que se disparó casi el 6% de pruebas positivas, muy preocupante. Pero se amarraron los tornillos y tuvimos menos del 2% a la siguiente", precisó.

¿QUÉ ÁREA PAGA?

En la conferencia de prensa la legisladora señaló "¿de dónde sale el dinero? Principalmente de los ahorros que la suspensión de actividades en la cámara registró en todo este período. Estamos hablando de ahorros de luz, agua, en general los servicios de la cámara; el hecho de que los bonos de productividad y asistencia de trabajadores y empleados tampoco han estado erogándose", señaló la legisladora.

(Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados)

Este dato también se contrapone con la información entregada por la directora de contabilidad y enlace de transparencia del Congreso, quien respondió que la partida presupuestal de la que se han realizado estos pagos es la número 3390, cuyo nombre, según el clasificador por objeto de gasto, es "servicios profesionales científicos y técnicos integrales".

En cuanto al número de legisladores contagiados, Sauri señaló que no puede negar el hecho, pero que tampoco podía confirmar un estimado ya que los legisladores no siempre dan a conocer los resultados de su prueba covid; además, no todos se la practican. Sobre este punto La Silla Rota informó que, a pregunta expresa, el área de transparencia de esta cámara dijo no contar con información al respecto; sin embargo, fuentes cercanas a la Junta de Coordinación Política confirmaron a este portal que tanto la Jucopo como la Mesa Directiva reciben informes semanales y privados sobre el tema, según los cuales poco más de la quinta parte del congreso, es decir 116 Diputados incluido el morenista Mario Delgado, han enfermado por coronavirus.

"No tengo ningún elemento ni para desmentir ni afirmar que es correcta la información del número de diputados enfermos ¿Cuántos son? No lo sé", respondió.

EL CONGRESO: UNA ZONA DE RIESGO

La legisladora priista explicó que una de las principales razones por las que se han registrado mayores contagios en la comunidad de San Lázaro se debe al aumento de número de sesiones parlamentarias por semana, mismas que en temas relevantes como la eliminación de fideicomisos, ley de ingresos, elección de mesa directiva o comparecencias (como la del secretario de Salud ayer) han durado un promedio de entre 10 y 20 horas.

Aunado a eso refirió que hay otras razones que aumentan el riesgo: el traslado de legisladores de 31 estados hacia la ciudad de México, vía aérea o terrestre; que algunos de ellos se niegan a usar cubrebocas y medidas de sana distancia; que autorizan el ingreso a San Lázaro de terceras personas que no se practicaron prueba covid; y la necedad de permanecer en el pleno legislativo pese a que pueden permanecer en sus oficinas y sesionar de manera remota mediante la aplicación instalada en los celulares que se les entregó en la segunda semana de septiembre.

"Yo no puedo obligar a los legisladores a que legalmente usen cubrebocas dentro del pleno, como tampoco puedo obligar a nadie a quitárselo. La única obligación que se puede ejercer sobre ellos es de tipo moral. Pero sí es una responsabilidad compartida, es una situación en donde se apela a la responsabilidad individual, lo mismo pasa con los accesos. Es un riesgo para todos".

Y ejemplificó los casos que no es posible prever. "Mi compañera Sara Rocha, vicepresidenta de la Mesa Directiva que se sienta a mi derecha; tenemos nuestros acrílicos en la Mesa, no nos quitamos el tapabocas en ningún momento. Pero Sara en la sesión del martes por la mañana dio positivo a covid. A mí me acababan de dar mi resultado negativo ¿Que voy a hacer? Probablemente el sábado o domingo vengo a que me hagan mi prueba. Es probable que la próxima semana encontremos más casos positivos de covid no sólo entre diputados sino también entre quienes colaboran con nosotros".

(djh)