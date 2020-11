Salvador Cienfuegos, a Nueva York para su juicio

El exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien enfrenta cargos por supuestamente recibir sobornos del cártel de los Beltrán Leyva en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue trasladado de Los Ángeles a Nueva York, dijeron fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del gobierno de Estados Unidos a la cadena Univisión, versión dada a conocer por La Silla Rota el pasado 31 de octubre.

"Ya está en Nueva York, el servicio de Alguaciles de Estado Unidos lo trasladó, pero no dicen nada aún por razones de seguridad", dijo una de las fuentes, que pidió no ser nombrada porque no está autorizada para informarlo públicamente.

El sábado pasado, 31 de octubre, el general Salvador Cienfuegos fue trasladado de Los Ángeles a Nueva York, informaron fuentes oficiales a La Silla Rota.

Desde su captura el militar mexicano fue sometido a varias pruebas covid para corroborar que no estuviera contagiado. El jueves pasado se confirmó finalmente que no tiene covid.

Las fuentes consultadas precisaron que el general acusado de presuntos nexos con el narcotráfico fue trasladado este sábado a Nueva York para continuar su proceso.

El exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, fue detenido por la DEA en el aeropuerto de Los Ángeles, California, el pasado 15 de octubre.

Cienfuegos Zepeda fue detenido por las autoridades estadounidenses cuando arribó a Estados Unidos a última hora de la tarde por un viaje de familia.

El 20 de octubre, en una audiencia que no tardo más de 20 minutos, la juez Alexander F. MacKinnon determinó que el general Salvador Cienfuegos Zepeda, continuará recluido en una prisión de Los Ángeles, hasta que se lleve a cabo su juicio en una corte de Brooklyn, Nueva York.

La defensa de Salvador Cienfuegos, solicitó que se le permitiera el pago de una fianza de 750 mil dólares para poder enfrenar el juicio fuera de prisión, argumentado el tema de la pandemia por la covid-19, así como su edad avanza.

Sin embargo, la petición le fue negada ya que representa un riesgo para que pueda evadir la justicia, además de que conoce a personas que lo pueden ayudar a fugarse y evitar los cargos en una corte de Nueva york.