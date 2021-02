Salud y estados, los sectores olvidados por la 4T: MCCI

Los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda son una de las fuentes para acercarnos a la situación actual de las finanzas públicas de la actual administración, es por ello que una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que uno de los primeros elementos a destacar es que los ingresos presupuestarios del gobierno fueron por 5 mil 339 millones 934 pesos frente a los 5,532,275.6 mdp que se estimaban, es decir, 183,341.6 mdp menos. Con estos datos en su comparación con 2019, estas cifras representaron una caída de 4.3 por ciento.

Según la investigación, el elemento principal de esta disminución de recursos disponibles fueron los ingresos petroleros, que estuvieron 381 mdp por debajo de lo que se estimó, una diferencia de 38.6%. La crisis económica, que desde 2019 ya había hecho que la economía decreciera 0.3%, se agudizó en 2020 con la llegada de la pandemia y pudo observarse en que los ingresos tributarios cayeron 166,946 mdp con respecto a lo que se esperaba, destacando la disminución en la recaudación del IVA y el ISR.

El único elemento que ayudó a que la disminución de los ingresos en 2020 no fuese aún peor fueron los ingresos no petroleros y no tributarios, en donde hubo un flujo de recursos 233% superiores a lo que se estimó.

Según Hacienda entre los ingresos no petroleros y no tributarios hubo 47,354 mdp por coberturas petroleras, 55,252 mdp producto de la extinción de diversos fondos y fideicomisos a mitad del año, 42,802 mdp por colocación de deuda y otros 32,283 mdp obtenidos de la apropiación de capital de diversas entidades paraestatales. Pero el objeto principal que entregó recursos que salvaron los ingresos del gobierno fue el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), que prácticamente fue utilizado en su totalidad.

De acuerdo con MCCI, entre los grandes ganadores y perdedores del gasto público, dependencias como Hacienda, Economía, Salud y Defensa, junto con el ISSSTE, fueron las que tuvieron incrementó presupuestal en términos absolutos, pues en conjunto suman 171,601 mdp adicionales a los presupuestados.

En contraste, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se muestra una reducción de recursos para Pemex, seguido de una reducción en las participaciones a las entidades y municipios y una de 30.2% en las previsiones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos.

Con estos datos se demuestra que el ramo de Salud es el más afectado, ya que resulta que 13 de los 21 programas principales de la Secretaría de Salud tuvieron un recorte con respecto a lo que se les había aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, entre los que se encuentra el programa de Calidad en la Atención Médica, el Seguro Médico Siglo XXI o los Proyectos de infraestructura social de la salud. Además, 18 programas tuvieron un subejercicio, es decir, terminaron gastando menos del gasto modificado, como fue el programa de Protección contra Riesgos Sanitarios, que gastó 17.8% menos de lo esperado, o el Programa de Vacunación, que tuvo un subejercicio de 25.1 por ciento.

kach