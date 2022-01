Salud reduce de 14 a 7 días aislamiento de enfermos no graves de covid

Las personas que contraigan covid-19 de manera no grave, es decir, que no requieran hospitalización, deberán aislarse por siete días y no 14 como sugería anteriormente.

La Secretaría de Salud indicó que los casos confirmados de covid-19 deberán manejar en aislamiento de siete días, de acuerdo con el Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia Epidemiológica y por Laboratorio de la Enfermedad Respiratoria Viral.

Las personas también deberán aislarse siete días en su casa si son casos sospechosos del virus y deberán tener seguimiento a través de un monitoreo diario durante esos días.

En caso de que se confirme el caso positivo de SARS-CoV-2, es necesario indicar el aislamiento del paciente por siete días, a partir del inicio de los síntomas.

Anteriormente, la Secretaría de Salud recomendaba 14 días de aislamiento para las personas que daban positivo al nuevo coronavirus.

ES RAZONABLE: DOCTOR MACÍAS

El infectólogo Alejandro Macías dijo que es razonable que las personas vuelvan a trabajar al octavo día de haber presentado síntomas.

"Es razonable que pueden volver a trabajar al 8o. día, luego del inicio de los síntomas. Si los aislamos 14, nos quedaremos sin gente para trabajar", escribió en su cuenta de Twitter.

Gente previamente sana que tenga covid después del 1o de enero, asumamos que se tiene la variane ómicron; entra rápido y sale rápido. Es razonable que puden volver a trabajar al 8o. día luego del inicio de los síntomas. Si los aislamos 14, nos quedaremos sin gente para trabajar. — Alejandro Macias (@doctormacias) January 13, 2022

La Secretaría de Salud de México informó que el país registró este jueves 43,523 nuevos contagios de la covid-19 para un total de 4 millones 257,776 casos, además de 148 muertes para llegar a 300,912 decesos totales.

Los más de 43,000 contagios representan la tercera cifra más alta de casos, además de que el martes y el miércoles se reportaron 33,626 y 44,187 casos, respectivamente.

Actualmente, la ocupación media de camas generales en los hospitales mexicanos se sitúa en un 26 % y el uso de camas de terapia intensiva en un 16 %.

Apenas el martes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encargado de la gestión de la pandemia en México, pidió a las personas que han estado en contacto con un positivo en covid-19 que no se hagan una prueba y se limiten al aislamiento.

"Hacerse la prueba no va a modificar nuestra decisión de aislarnos para proteger a otras personas de contagiarse, en lugar de correr al quiosco para hacerse una prueba lo que hay que hacer es quedarse en casa", dijo el funcionario.

En los últimos días se han visto en México largas filas de personas que buscan -a veces sin éxito- realizarse un test en centros públicos y privados.