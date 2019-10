Salud reconoce irritación social por seguridad social; en marihuana ve interés económico

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, reconoció que hay una creciente irritación social porque hay 20 millones de mexicanos sin seguridad social, ya que el acceso con el Seguro Popular ha sido limitado y ha habido corrupción en los sistemas estatales.

Con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, la Comisión de Salud del Senado de la República, que encabeza Miguel Ángel Navarro Quintero, citó a comparecer al secretario de Salud, con quien trataron temas como la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el aún existente Seguro Popular, la compra consolidada de medicamentos y los retos para la atención en salud.

Alcocer Varela destacó que los problemas en el sistema de salud mexicano vienen desde hace años, al recordar que en 1997 se llevó a cabo la descentralización de los servicios de salud a los estados, la cual afirmó que se hizo sin la debida planeación y sin garantizar la capacidad técnica a nivel estatal, ya que sólo consistió en la creación de organismos públicos descentralizados que no se fusionaron con lo que ya había.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la atención a la población sin seguridad social, al respecto dijo que "el modelo de cobertura universal vía el aseguramiento ha fracasado y cerca de 20 millones de mexicanos hoy carecen de un seguro.

"Asimismo, el acceso a los servicios requeridos se ve limitado por varias razones. El Seguro Popular solo ampara el paquete de servicios que representa un 20% de aquellos que prestan los institutos de seguridad social", detalló.

El secretario de Salud enumeró las causas por las que ha fallado el Sistema de Salud al atender a la población sin seguridad social, ya que no se han ampliado los recursos humanos y materiales para satisfacer el crecimiento de la demanda y fracasó la creación de redes de servicios para garantizar el acceso a los requerimientos del subsistema de población abierta.

Asimismo, señaló que ha habido una distribución desigual de los recursos para la salud, en los sistemas tanto para población asegurada como para población sin seguridad social, hecho que demuestran los indicadores de recursos humanos y físicos, que están muy por debajo en zonas rurales y urbanas.

Sobre el Seguro Popular, Alcocer Varela expresó que el financiamiento para los servicios estatales de salud, a través del ramo 33 FASSA, abrió la puerta a que se cometieran actos de corrupción, los cuales se están combatiendo.

"Este arreglo financiero ha abierto grandes espacios de mal manejo, de corrupción, tanto en compra de medicamentos, insumos, equipos, obras documentado sistemáticamente, no por nosotros solamente, sino por la Auditoría Superior de la Federación", expresó.

El secretario de Salud indicó que también el Instituto Mexicano del Seguro Social vio mermados sus ingresos al sustituir la cuota patronal, que es proporcional, por una cuota fija.

"Este conjunto de elementos ha resultado en una creciente irritación social con el sector público, de salud, y en una conflictiva laboral insólita que obligan a plantear nuevos objetivos para los próximos años", enfatizó.

Sin embargo, resaltó los avances que hay para lograr la transformación del Sector Salud que incluyen la centralización de los servicios, ya que hasta el momento han firmado el acuerdo 18 estados.

Los senadores cuestionaron al secretario sobre la creación del Instituto de Salud para el Bienestar que sustituirá al Seguro Popular y sobre los recursos financieros con los que se contarán para 2020.

Alcocer Varela aseguró que no habrá limitaciones burocráticas ni administrativas, con el objetivo de "evitar el viacrucis que a veces representa" tener acceso a la atención médica.

Añadió que la austeridad que propone el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no causará que se reduzca el presupuesto para el Sector Salud porque estos servicios son una prioridad; sin embargo, senadores advirtieron que en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 se contemplan recortes a programas como los de atención para cáncer y salud reproductiva.

El secretario de Salud dijo que el actual gobierno tiene tres objetivos principales: garantizar el acceso efectivo universal y gratuito de todos los mexicanos a los servicios de salud, fortalecer la capacidad del Sistema de Salud y reforzar la rectoría y regulación sanitaria.

Alcocer Varela también defendió los resultados de la reciente compra consolidada de medicamentos y material de curación que se hizo para 2019, la cual señaló que fue una curva de aprendizaje para la que se llevará a cabo en noviembre.

Aunque fue cuestionado por los senadores, ya que el secretario de Salud dijo que no sabía los datos específicos. "Seguro que con lo que se está ahorrando y con los ahorros que no tengo yo la cifra y ni me las pidan, porque yo no soy financiero, desde luego", comentó Alcocer Varela.

Mientras se realizaba la comparecencia, LA SILLA ROTA dio a conocer que Alejandro Mohar Betancourt, quien era comisionado de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud, renunció a su cargo, esto tras enfrentar la crisis de desabasto de metotrexato en el hospital Infantil de México Federico Gómez.

La carta de renuncia fue aceptada este lunes por el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. La razón de la dimisión es que el doctor Mohar Betancourt fue invitado a ser Executive Officer del South West Oncology Group para América Latina.

Titular de Cofepris fija postura sobre Pisa y despenalización de cannabis

José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), compareció también ante la Comisión de Salud del Senado, donde aclaró la postura de la dependencia sobre las causas del desabasto de metotrexato y respecto a la legalización de la cannabis.

Novelo Baeza mostró una postura clara sobre la legalización de la cannabis, al destacar que Cofepris va a evaluar el tema desde el punto de vista de riesgos para la salud con base en la investigación científica.

Resaltó que "en la historia de la cannabis, el riesgo es evidente, con evidencia científica está probado que hay daño al sistema nervioso central, daño social, daños periféricos, eso está plenamente comprobado. Ahora, no podemos ser de ninguna manera cerrados".

Aseguró también: "Obviamente, que detrás de la cannabis no hay realmente propósitos terapéuticos, hay un gran interés económico", aunque dijo que a la Cofepris no le corresponde analizar eso.

Estas declaraciones se dan cuando en el Senado tienen sobre la mesa la despenalización de la cannabis para todos sus usos, no sólo el medicinal. Novelo Baeza explicó que a nivel mundial solamente hay 6 registros sanitarios de cannabis y que no se consideran específicos para tratamiento, sino que son utilizados para potenciar anestesia, en tratamientos paliativos, oncológicos y de conducta.

El titular de Cofepris aprovechó también la comparecencia para defender a la dependencia y deslindarse del desabasto de metotrexato, para niños con leucemia linfoblástica aguda, que se registró en agosto pasado. Señaló que Laboratorios Pisa ha estado "calumniando" a las autoridades, ya que en ningún momento le confiscaron el medicamento.

Destacó que desde mayo pasado han encontrado irregularidades en los procesos de producción de Pisa, ya que las autoridades detectaron que el medicamento causó reacciones adversas en niños que eran atendidos en el Hospital del Niño Poblano.

Novelo Baeza dijo que tras analizar los lotes de 17 mil ampolletas de metotrexato que Pisa distribuyó tras el problema, un grupo de 850 ampolletas no pasó la prueba de esterilidad, ya que contenían la bacteria Bacillus simplex, la cual dijo que no es de gran riesgo para la población, aunque puede afectar a quienes están en situación de vulnerabilidad.

Recordó que también encontraron problemas en las centrales de mezclas Safe, en las que los cultivos de 52 pacientes dieron resultados con una bacteria. Novelo Baeza indicó que hallaron esa misma contaminación en bolsas todavía no usadas en Safe, por lo que tras realizar inspecciones en las 17 plantas, 7 fueron clausuradas.

