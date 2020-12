Salud: 4 de cada 10 mexicanos que se hacen prueba covid dan positivo

La Secretaría de Salud dio a conocer este martes que el porcentaje de positividad de la covid-19 en México es que 4 de cada 10 personas que se someten a la prueba son positivos al nuevo coronavirus.

En conferencia mañanera, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, destacó que desde hace cuatro semanas se aplican pruebas rápidas para detectar covid en la Ciudad de México y varios estados del país.

"Monitoreamos uno de los indicadores importantes que es el porcentaje de positividad, esto es cuántas personas de cada 100 resultan positivas cuando se les estudia, dado que tienen síntomas de covid-19, cuántas resultas positivas al virus SARS-CoV-2 con las distintas pruebas para este propósito.

"Recordar que desde hace cuatro semanas estamos utilizando la prueba antigénica, la prueba rápida, particularmente en la Ciudad de México y varias entidades federativas también ya lo incorporaron. Estas pruebas tienen sus virtudes, también tienen algunas limitaciones, la prueba definitiva es la prueba de PCR, pero en condiciones de uso adecuado también la prueba de antígenos es una prueba de diagnóstico por laboratorio", explicó el vocero de la Secretaría de Salud.





BAJAN CASOS COVID EN CDMX Y EDOMEX





El subsecretario López Gatell informó que se registró una reducción consistente de la curva epidemiológica por covid-19, tras el regreso al semáforo rojo en la Ciudad de México y el Estado de México.

"Vemos la primera semana de reducción que es consistente, con ya tres semanas de reducción de la movilidad en el espacio público. Esto es alentador para los que vivimos en el Valle de México", agregó.

"Al llegar a octubre, que es la semana 40 del año, la epidemia empezó a aumentar nuevamente hasta que llegamos a la semana 50, que es a mitad de noviembre, de la penúltima semana de noviembre, y empieza a disminuir, veremos si en la semana 1 de 2021 se mantiene esta tendencia", apuntó.

El pasado 18 de diciembre, los gobiernos de CDMX y Edomex anunciaron el regreso al semáforo rojo, que implicó el cierre de todas las actividades no esenciales, ante el repunte de hospitalizaciones por covid-19.





ENTREGAN CONDECORACIÓN MIGUEL HIDALGO





El titular del IMSS, Zoé Robledo, entregó la condecoración Miguel Hidalgo a siete representantes del sector salud.

Robledo destacó que se trata de "una placa simbólica que irá en un lugar muy especial de cada hospital covid-19, con esto estamos buscando reconocer y recordar el esfuerzo de todo el personal; son 980 que se distribuirán entre todas las instituciones".





AMLO DETALLA LLEGADA DE VACUNAS DE PFIZER Y CANSINO





El presidente López Obrador anunció que el 11 de enero llegarán al país un total de 436,800 dosis de Pfizer, el primer gran cargamento de vacunas contra la covid-19 que será repartido en casi todos los estados del país.

"El 11 de enero llegan al país 436,800 dosis que se repartirán en 27 estados de la República (de 32 estados), dosis que llegarán directo a los aeropuertos de cada región", explicó.

Hasta el momento, México ha recibido unas 50,000 dosis de la vacuna de Pfizer, que requiere de dos dosis por persona, y ha suministrado 9,500 a personal médico de la Ciudad de México, la más golpeada del país por el coronavirus, y del norteño estado de Coahuila.

López Obrador anunció que tras el gran cargamento del 11 de enero, México recibirá el 18 y 25 de enero dos cargamentos más de la misma cantidad de dosis de Pfizer con la que según aseguró "esperamos poder vacunar para finales de enero a todo el personal sanitario y proseguir con el segundo grupo que son adultos mayores en febrero".

Varios de los 32 gobiernos estatales han expresado hasta ahora su malestar porque la fase inicial de las vacunaciones solo contempla la capital y Coahuila.

Por parte de CanSino, vacuna proveniente de China, México recibirá a partir de enero ocho millones de dosis, que como explicó el presidente serán destinadas a vacunar a los adultos mayores por ser de una sola dosis.

"Ya que el segundo grupo de vacunación son los adultos mayores, en este se cubrirán también gran parte del tercer grupo que son enfermos crónicos, es decir que muchos adultos mayores también son enfermos crónicos", señaló el subsecretario de salud, Hugo Lopez-Gatell.

Estas dosis forman parte del plan de vacunación que la Secretaría de Salud dio a conocer el 8 de diciembre, en donde se espera que al menos el 75% de la población mexicana mayor de 16 años pudiera estar vacunada contra la covid-19 en marzo de 2022, según el ambicioso plan presentado por el gobierno.





AMLO CANCELA VIAJE A CHIAPAS





El presidente López Obrador canceló su visita a Chiapas por Año Nuevo, para atender la emergencia sanitaria en la Ciudad de México por la covid-19.

"Yo ya tomé la decisión de que no voy a salir en fin de año, nos vamos a quedar aquí, ya no vamos a salir porque estamos ampliando el número de camas y equipando hospitales en la Ciudad de México para atender enfermos, tenemos disponibilidad, pero no queremos confiarnos", dijo.





