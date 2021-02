Salinas Pliego ya no quiere contribuir a pensiones de sus trabajadores

El empresario y presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego causó polémica en redes sociales al publicar en su blog un texto donde se manifestó en contra de que los patrones deban aportar para la pensión de los trabajadores, pues considera que sólo ellos lo deben hacer.

El también fundador de TV Azteca, su publicación ''Tu pensión no es gratis'', Salinas Pliego refiere que el empleado y sólo él tiene la obligación de ahorrar para aspirar a un futuro digno.

"El patrón no tiene incentivo alguno para garantizarle una pensión digna, especialmente en este mundo con enorme movilidad laboral. Para el patrón, cualquier contribución a la pensión del trabajador es sólo un impuesto más. Es un gravamen extra a quienes creamos las fuentes de trabajo", defiende Salinas Pliego.

Las declaraciones del empresario e integrante del Consejo Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dan en un contexto a la iniciativa que recientemente envío el mandatario para incrementar la aportación que hacen los patrones a los trabajadores.

La propuesta que trabajó el gobierno federal en conjunto con la iniciativa privada, plantea que sea el patrón quien absorba dicho aumento a las cuotas obligatorias, que pasarán de 6.5 a 15 por ciento del salario mensual del trabajador.

''No sólo los patrones no deben contribuir a la pensión, sino tampoco el gobierno, pues el Estado somos todos los que contribuimos a su existencia a través del pago de impuestos, que como su nombre lo indica, no son opcionales. Para el Estado, cualquier contribución al sistema de pensiones es sólo un gasto más y no una forma de ahorro”, dijo el duelo de TV Azteca.





