Salinas Pliego: el polémico millonario y activista "anti-cuarentena"

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y segundo hombre más rico de México, ha tomado protagonismo en las redes sociales en los últimos meses, protagonizando polémicas alrededor de la pandemia de covid-19.

El empresario, que forma parte del Consejo Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido uno de los más críticos a las medidas de sanidad para evitar la propagación del virus.

Celebrando con muuucho talento Azteca!! Gracias a todos. Gracias a la Vida! pic.twitter.com/O4J3MlKcSg — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 17, 2020

Salinas Pliego ha utilizado desde sus redes sociales hasta su televisora Tv Azteca para golpear a los responsables de manejar la pandemia.

Desde finales de marzo y hasta la fecha, el millonario comenzó una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter quitándole importancia al coronavirus y llamó a la gente a seguir con su vida cotidiana rechazando el confinamiento y pidiendo que la economía no sea cerrada, lo que al parecer es lo que principalmente le importa.

Incluso, Ricardo Salinas Pliego dio una entrevista a la revista Financial Times en la que criticó duramente las medidas en materia económica de Andrés Manuel.

"El virus nos va a dar a todos, porque es muy contagioso, pero es de baja letalidad y la medicina ha avanzado mucho en sus métodos de tratamiento. En cambio, millones de empleos y miles de empresas han sucumbido, la recesión galopa y los derechos y libertades son pisoteados sin clemencia ¡Ya basta! ¡No más encierro! ¡No más bozal", señaló el empresario en su cuenta de Twitter.

(3/3) En cambio, millones de empleos y miles de empresas han sucumbido, la recesión galopa y los derechos y libertades son pisoteados sin clemencia.



Ya basta!

No más encierro!

No más bozal!https://t.co/0gZG6dOAUU — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 15, 2020

Advirtiendo que "no dejaremos que el miedo nos domine", Salinas Pliego desestimó la letalidad del virus, asegurándose que sólo afecta a adultos mayores, mujeres embarazadas o con alguna enfermedad degenerativa como diabetes, problemas en el corazón, pulmonares, cáncer u otras enfermedades que vulneren el sistema inmunológico.

Lo que Salinas Pliego no señala es que estas comorbilidades son las principales causas de muerte en el país, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): enfermedades en el corazón, como primera; diabetes en segundo lugar; y cáncer, en tercera.

La diabetes y las enfermedades del corazón, incluso el cáncer, están ampliamente asociadas con la obesidad, condición que afecta al 70% de los mexicanos, de acuerdo con datos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado(ISSSTE). Sin mencionar que México está en los primeros lugares de obesidad en todo el mundo.

En el top de las causas de muerte del Inegi también aparecen la influenza, neumonía y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, es decir, enfermedades pulmonares.

Lo que Salinas Pliego también ignora es la capacidad hospitalaria, la cual actualmente está al límite principalmente en el Valle de México. Al 15 de diciembre, el 85% de las camas de hospitalización general y el 71% en las camas con ventilador están ocupadas en la Ciudad de México. Si no hay lugares donde atender a los enfermos, más muertos habrá por el virus.

Dos de cada 10 casos confirmados de covid-19 terminan en el hospital, según datos del Gobierno Federal.

Y aquí les dejo una foto más de la cena de ayer con el grupo de "las jefas de televisión @Azteca" ?????? pic.twitter.com/TxsHYVx8vi — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 17, 2020

Los argumentos de Salinas Pliegos le han servido como pretexto para organizar fiestas de fin de años con los trabajadores de las empresas que forman parte de Grupo Salinas, TV Azteca, entre ellos conductores de Venga La Alegría, un programa matutino que ha tenido varios casos de covid-19.

"Después de más de 9 meses de emergencia sanitaria y cuarentena, es obvio que la visión del grupo del miedo está equivocada. Simplemente, NO se ajusta a la realidad", escribió en Twitter tras publicar videos y fotos de sus fiestas de fin de año.

(1/3) Bravo a Van Morrison por expresar lo que muchos sentimos!



No más encierro... No más bozal.



Después de más de 9 MESES de emergencia sanitaria y "cuarentena", es obvio que la visión del grupo del miedo está equivocada. Simplemente, NO se ajusta a la realidad. — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 15, 2020

También twitteó: "De la cena de anoche: El virus no va a desaparecer mañana y yo pienso aprender a vivir con él. A nadie se le obligó a asistir a la cena. La vida solo se vive una vez y es un riesgo vivirla... un riesgo que vale la pena vivir".

De la cena de anoche



El virus ?? no va a desaparecer mañana y yo pienso aprender a vivir con él.



A nadie se le obligó a asistir a la cena ??.



La vida solo se vive una vez y es un riesgo vivirla... un riesgo que vale la pena vivir ??. — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 10, 2020

Sus ataques a las medidas de sana distancia no solo han sido en redes sociales, también ha usado su televisora en al menos dos ocasiones para golpear las estrategias del gobierno federal.

A mediados de abril, Javier Alatorre -el principal presentador de noticias de la televisora- hizo un llamado a la gente a ya no hacerle caso al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, así como encargado del manejo de la pandemia: "Se lo decimos con todas las palabras, ya no haga caso a Hugo López-Gatell".

Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre el #Covid_19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell. pic.twitter.com/09Zjcyw4Gu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2020

Al día siguiente, el presidente defendió de una forma muy tibia al subsecretario, llamó "amigo" a Alatorre y no mencionó ni una sola vez a Salinas Pliego.

"Mi amigo Javier Alatorre llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell, creo que fue una actitud no bien pensada, cometió un error [...] no está bien llamar a no hacerle caso a López-Gatell, él es una autoridad".

El único acto del gobierno federal contra Salinas Pliego fue un acto de apercibimiento que realizó la Secretaría de Gobernación (Segob) para que respetara a la Secretaría de Salud y las medidas de López-Gatell amenazando con futuras sanciones si reincidía. Y lo hizo.

A finales de octubre, de nuevo Alatorre presentó un reportaje en el que se criticaba que México aún mantuviera las escuelas cerradas, cuando en otros países ya se habían abierto.

"En México las decisiones burocráticas de la Secretaría de Salud, en particular las del subsecretario Hugo López-Gatell, ha mantenido a los niños y jóvenes encerrados y aislados en sus casas desde marzo a pesar que muchas actividades ya se activaron", acusa el reportaje de Rodrigo Álvarez.

La experiencia en otros países ha demostrado que el regreso a clases puede ser seguro. Tener las escuelas cerradas es un retroceso. Informa @aztekrodrigo pic.twitter.com/UiqyzHSP3N — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 24, 2020

Y agrega: "Los niños mexicanos están perdiendo la oportunidad todo lo que significa acudir a la escuela, no solo en aprendizaje, sino en socialización, desarrollo motriz, alimentación y ejercicio que no pueden recibir en casa".

Cabe mencionar que Grupo Salinas también tiene escuelas como Plantel Fundación Azteca y el colegio Humanitree, de la cual La Silla Rota alertó que daba clases presenciales pese a la pandemia.

También, Salinas Pliego criticó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, por sus medidas restrictivas por el aumento de casos y hospitalizaciones en la entidad. Lo calificó como "gobernadorcillo".

Las empresas de Grupo Salinas, como lo son Banco Azteca, Elektra y Totalplay, no han parado labores pese al coronavirus, arriesgando a sus trabajadores y amenazandolos con despedirlos si faltan.

En el momento más álgido del confinamiento, los trabajadores de Totalplay tocaban casa por casa ofreciendo e instalando servicios de telefonía, cable e internet, incluso en fin de semana.

Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) dio a conocer una serie de denuncias de trabajadores de Grupo Salinas quienes decían que había casos de coronavirus en Torre Esmeralda, edificio ubicado al sur de la Ciudad de México, donde están las oficinas de diversas empresas de Salinas Pliego.

Incluso la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un procedimiento administrativo contra Tiendas Don Neto, perteneciente también al Grupo Salinas, por alzas injustificadas de precios en medio de la emergencia sanitaria.

Salinas Pliego se ha vuelto un activista anti confinamiento para rescatar la economía, la suya.





