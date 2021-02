Salinas mantiene influencia, pero no lo perseguiré: AMLO

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari demostró en su fiesta de cumpleaños su poder de convocatoria, lo cual se traduce en la influencia que mantiene sobre quienes gobierno el país.

En entrevista posterior a su reunión con integrantes de la American Chamber México, el abanderado de Morena-PT-PES apuntó que Salinas de Gortari sigue representando un grupo de poder político y económico creado desde que estuvo en Los Pinos.

“Es normal porque él sigue teniendo mucha influencia en el Gobierno de México; eso es público y notorio, no debe de extrañarnos. Salinas representa a un grupo de intereses creados muy poderoso”, lanzó el político tabasqueño.

Asimismo, detalló que “es un grupo que se constituyó desde su Gobierno cuando se entregaron empresas y bancos a particulares, muchos de ellos allegados a Salinas. Él sigue teniendo mucha influencia con todo este grupo de poder económico y político”.

Sin embargo, AMLO aseguró que de ganar los comicios de julio próximo no tiene la intención de perseguirá a Salinas ni provocará su exilio, como sucedió –dijo- con la llegada de Ernesto Zedillo a Los Pinos.

“Quiero dejar de manifiesto que nosotros no vamos a perseguir a nadie, no es mi fuerte la venganza, no va a haber persecución, no vamos a desterrar a ningún personaje de la vida pública, política de México”, subrayó.

Entrevistado.— ¿Napoleón te ha apoyado en tu campaña?

AMLO.—No lo conozco, nunca lo he visto

Entrevistador.— ¿Y por qué lo tienes de candidato en el Senado?

Previamente, ante integrantes de la American Chamber México, el candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, garantizó la seguridad en inversiones nacionales y extranjeras, de ganar el próximo 1 de julio.

El abanderado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) recalcó que no están en contra de la Iniciativa Privada sino contra la corrupción.

“No debe ser un motivo de inquietud el que se esté buscando un cambio en el país, porque va a ser para bien y desde luego para el sector empresarial. Nosotros no estamos contra los empresarios, ni contra los comerciantes, estamos contra la corrupción”, manifestó.

Asimismo, el aspirante a Presidente mencionó que cuando gobernó la capital aumentaron las inversiones extranjeras y se tuvo buena relación con empresarios mexicanos.

López Obrador resaltó la importancia del intercambio comercial con Estados Unidos y los negocios con empresarios estadounidenses, país con el que se comparte más de 3 mil kilómetros.

Por esta razón, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” instó a continuar con la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), con especial énfasis en el punto de aumento de salarios para los mexicanos, de modo que se homologuen con Canadá y Estados Unidos, opinión que comparte con el presidente Donald Trump.

Respecto al tema de inversiones en el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), Andrés Manuel reiteró que garantizarán seguridad a los empresarios, pero aún así realizarán una revisión exhaustiva de los contratos otorgados para su construcción.

"Van a tener garantizados sus bonos, que va a existir siempre el aval del gobierno federal. Quiero nada más que se entienda que no por mantener la certidumbre financiera, las inversiones, vamos a convertirnos todos en cómplices de la corrupción. Lo que estamos planteando con el nuevo aeropuerto es que haya transparencia", aseguró.





Reformará leyes para que se enjuicie a presidente en funciones

Durante su intervención en la Asamblea General de la American Chamber México, el candidato de Morena, PT y PES afirmó que de ganar la presidencia reformará el artículo 101 constitucional, con el fin de que el presidente en funciones pueda ser juzgado, en caso de caer en actos de corrupción.

Lopez Obrador señaló que en su gobierno habrá pocas reformas, pero todas serán en sentido a la eliminación del fuero y combate a la corrupción.

“Vamos a comenzar con reformas, muy pocas reformas, entre ellas, vamos a eliminar fueros y vamos a reformar el artículo 108 de la Constitución para que el presidente en funciones pueda ser juzgado. En otros países están en la cárcel los presidentes y en nuestro país está legalizada la corrupción”, expuso.

Además, recordó el caso Odebrecht, donde han caído funcionario de alto nivel y mandatarios en Latinoamérica, pero en México no se ha tocado a los implicados.

En otro tema, el tres veces candidato respaldó nuevamente las candidaturas de Napoleón Gómez Urrutia y de Nestora Salgado para cargos legislativos por la vía plurinominal, ya que los considera perseguidos políticos e importantes líderes sociales.

Andrés Manuel López Obrador es uno de Lisboa invitados especiales para esta asamblea de la American Chamber México, donde también participan los demás aspirantes a la Presidencia de la República.

“Pues no llegué”

López Obrador afirmó que de salir victorioso en las elecciones venderá el avión presidencial y que viajará en vuelos comerciales, aún y cuando haya retrasos en los vuelos.

La moderadora del encuentro, la periodista Adriana Pérez Cañedo, le cuestionó: “imagínate que vas a Nueva York a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y no llegas porque el avión se retrasó tres horas o cuatro…”.

Y así le contestó el candidato:

"Pues no llegué, no llegué".













