Sale Irma Eréndira Sandoval de la Función Pública; entra Roberto Salcedo

El presidente Andrés Manuel López Obrador toma la decisión remover a Irma Eréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública y asume la dependencia Roberto Salcedo Aquino.

Desde diciembre estaba previsto que dejara la dependencia por choques con el propio presidente López Obrador.

El mandatario mexicano afirmó que su gobierno "continuará con la política de cero corrupción y cero impunidad. Nunca le fallaremos al pueblo".

Tomé la decisión de sustituir a Irma Eréndira Sandoval Ballesteros por Roberto Salcedo Aquino en el cargo de secretario de la Función Pública. Se continuará con la política de cero corrupción y cero impunidad. Nunca le fallaremos al pueblo.https://t.co/C4INib7gje pic.twitter.com/qiEP8YFqns — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 21, 2021

"A Irma Eréndira le agradecemos mucho por su apoyo. Ella es una mujer de lucha por la justicia, por la democracia, fue muy importante su colaboración en el inicio del gobierno, sobre todo, en lo que se le encargó: el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad", señaló López Obrador en un video que subió a sus redes sociales.

Sandoval aprovechó la reunión para agradecer al presidente: "no tengo más que palabras de agradecimiento por permitirme haber caminado a lado del primer gabinete paritario de la historia".

Aunque no se diga, @lopezobrador_ no le perdonó a @Irma_Sandoval y familia haber intentado ir por candidatura en Guerrero. Por lo demás, el cambio en la SFP no es más que de titular, nada nuevo ni bueno se puede esperar. Los corruptos de la 4T navegan con bandera de patriotas. — Martha Tagle (@MarthaTagle) June 21, 2021

Martha Tagle, diputada federal por Movimiento Ciudadano, afirmó en redes sociales que "aunque no se diga, López Obrador no no le perdonó a Irma Eréndira Sandoval y familia haber intentado ir por candidatura en Guerrero. Por lo demás, el cambio en la SFP no es más que de titular, nada nuevo ni bueno se puede esperar. Los corruptos de la 4T navegan con bandera de patriotas".

¿EL ÚNICO CAMBIO AL GABINETE?

Desde el llamado "audiogate" que ya provocó la renuncia del vocero de la Secretaría de Gobernación (Segob), Omar Cervantes Rodríguez, ahora trasciende que pasará lo mismo con la titular, Olga Sánchez Cordero.









TAMBIÉN LEE: LOS CAMBIOS EN EL GABINETE DE AMLO

El "audiogate" se refiere a un audio que se filtró donde Cervantes Rodríguez pide que se acuse al titular del Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, de apoyar la candidatura del priista Adrián de la Garza a la gubernatura de Nuevo León.

Tras el escándalo, medios y columnistas aseguran que Sánchez Cordero dejará la Segob y que hasta ya presentó su renuncia a López Obrador.

Sin embargo, la secretaria de Gobernación ya se posicionó al respecto y negó que dejara a la 4T.

SONABA IRMA ERÉNDIRA

Del mismo modo, en la primera quincena de junio ya se escuchaba la salida de Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), esto, luego de que López Obrador fuera cuestionado en su conferencia mañanera al respecto y sólo se quedara callado.

La reacción del presidente mexicano tuvo varias lecturas, por lo que se ha empezado a poner entre dicho la permanencia de Sandoval frente a la SFP.

LAS RENUNCIAS QUE HAN CIMBRADO A LA 4T

Alfonso Romo renunció al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2020. A un día de haber cumplido dos años de mandato, fue el mismo presidente López Obrador quien informó que, Alfonso Romo dejaría la coordinación de la Oficina de la Presidencia.

En ese entonces, aseguró el presidente López Obrador en su cuenta de Twitter que, Romo seguiría siendo su principal enlace con el sector privado.

"Lo cierto es que fue funcionario público sólo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo", agregó el mandatario al dar la noticia.

En 2017, Alfonso Romo fungió como coordinador del Proyecto de Nación 2018-2024 propuesto por Andrés Manuel López Obrador, así como coordinador de Estrategia y Enlace con Empresarios, Gobiernos y Sociedad Civil durante la campaña presidencial.

El 1 de diciembre de 2018, López Obrador nombró a Alfonso Romo Garza como jefe de la Oficina de la Presidencia. Mientras que, en febrero de 2019, recibió el encargo de presidir el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico.

Entre sus actividades en su cargo, Romo daba seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica.

Lo anterior, con el objeto de aportar elementos para la toma de decisiones, sin perjuicio de las atribuciones que ejercen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

SALIDAS

El primer golpe a la 4T lo dio Germán Martínez al renunciar a la dirigencia del IMSS el 21 de mayo de 2019 al acusar en un robusta carta una injerencia perniciosa de la Secretaría de Hacienda, por los recortes presupuestales que dejaron al instituto en una grave situación.

Quiero decirlo lo más claro que puedo y debo: algunos funcionarios de la Secretaría Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social", escribió.

Indicó que el IMSS sí debe transformarse como pide el presidente López Obrador, pero pidió hacerlo teniendo como eje a las personas que se atienden en el IMSS y no a los funcionarios que trabajan en el IMSS.

Ante la renuncia, el mandatario mexicano dijo respetar la decisión de Martínez y agregó que quien no quisiera estar en su proyecto estaba en su derecho de salir.

Aún no se calmaban las aguas y entre exigencias de comparecencia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ante el Congreso de la Unión, vino el segundo golpe con la renuncia de Josefa González Blanco Ortiz Mena a la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Esto sucedió el 25 de mayo de 2019.

Carlos Urzúa, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), renunció dicho puesto en julio de 2019 a través de una carta que difundió en su cuenta de Twitter, debido a –entre otras cosas– discrepancias en materia económica y decisiones de política pública sin sustento.

Es la cuarta renuncia en el gabinete de la actual administración federal, sumada a la de Germán Martínez, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Josefa González Blanco, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); y Tonatiuh Guillén, del Instituto Nacional de Migración (INM).

Durante sus siete meses al frente de la SHCP, Urzúa fue quien dio la cara o hizo correcciones ante decisiones polémicas de López Obrador, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), la realización del propio aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y hasta el Tren Maya.

También fue vapuleado por los recortes de la llamada Austeridad Republicana, a tal grado que el Senado de la República solicitó que compareciera ante la cámara, petición que fue parada por los senadores de Morena.

(Luis Ramos)