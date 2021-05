Sacerdote critica gobierno de AMLO. "No somos estúpidos", dice

El párroco Mario Ángel Flores Ramos, rector de la Universidad Pontificia de México, hizo un llamado al voto en contra del partido en el gobierno. Sin mencionar nombres ni siglas, llamó a "la responsabilidad política de los cristianos", frente a los comicios del próximo 6 de junio.

El también vocal de formación en la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de la Inspiración Cristiana, se refirió a "un gobierno que atenta contra la inteligencia del pueblo organizando la rifa de un avión que no se rifa". "¡Por favor, no somos estúpidos!", dijo.

El sacerdote participó, el jueves pasado, en una cátedra virtual que ofreció al Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo. Ahí, Flores Ramos llamó a la reflexión del voto "desde los valores cristianos", criticando la "lógica marxista" de "eliminar a los malos".

"El pueblo pone y el pueblo quita. Vayamos a expresarnos a las urnas en paz, no con violencia, respetando incluso al que piensa distinto. Los gobernantes que han recibido la confianza ciudadana en una elección, deben también pasar por la revisión de los ciudadanos", aseguró.

¿QUIÉN ES EL RELIGIOSO?

Flores Ramos es doctor en Teología Dogmática y ha expresado, en diversos momentos y escenarios, su opinión personal sobre la política nacional en el semanario Desde la Fe, editado por la Arquidiócesis Primada de México.

En diciembre de 2018, el presbítero publicó su opinión respecto a la, entonces, nueva administración federal, el artículo "Sí a la unidad, no al autoritarismo". En la cátedra que impartió la semana pasada, afirmó que la actual administración creó grandes expectativas y no cumplió.

"Estamos ante un gobierno que prometió mucho y la realidad es distinta, un gobierno que habla mucho y no escucha nada. No piensa en los ciudadanos, sino en sus planes ideológicos", acusó.

Flores Ramos aseveró que, en esta administración, hay 10 millones de personas que se sumaron a la pobreza extrema. También cuestionó el reparto de dinero mediante programas sociales "que fueron utilizados con fines clientelares".

El sacerdote también afirmó que "la corrupción no se combate rodeado de corruptos". "Un gobierno que miente, traiciona y roba, que proclama todos los días la austeridad y gasta miles de millones de pesos en proyectos sin futuro", dijo.

Y CRITICA A FÉLIX SALGADO

Sin mencionar el nombre de Félix Salgado Macedonio, Flores Ramos dijo que el partido oficialista impulsa candidatos "impresentables y los defiende sin pudor, por encima del más elemental sentido de dignidad".

Describió que el actual gobierno "está lleno de resentimientos y venganza para quienes piensan diferente" y consideró que "repartir culpas en lugar de resolver problemáticas, ha sido una constante".

Relató que, en algún momento, redactó un artículo titulado "Un gobierno que no sabe escuchar", y contextualizó que, tras su publicación, la reacción que recibió del gobierno fue "una reprimenda al arzobispo de México". "Vino una reacción indigna hacia la Iglesia".

"No estoy haciendo juicios estoy señalando hechos que podemos ver todos los días. ¿Cuál es la conclusión ante esto? No demos más poder a quien no ha sabido usarlo para el bien común. No brindemos más confianza a quien se dedica a dividir, no a unir. Cuidemos nuestra democracia y las instituciones", sentenció.

