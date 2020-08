¡Sabor en la pandemia! IMSS enseña a bailar por Facebook

"Ahora vamos a hacer el paso que se llama enchunfla", explica el profesor David. Parece que habla solo, pero no es así; su transmisión en vivo de clases de baile virtuales, a través de las redes sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue vista por poco más de 700 personas. "Uno, dos, tres... cuatro, cinco, seis, siete... ¡Saaaaaabor!... ¡Montuno!".

Camisa, pantalón y zapatos de vestir. Un profesor con clase, experiencia de 40 años en danza regional, bailes de salón como foxtrot, danzón, chachachá, tango, rock and roll, salsa, cumbia, swing, salsa, bachata, merengue. Y con 61 de edad, enseñando -por primera vez en su vida- en un set virtual. Solo una razón pudo haberlo llevado a esta experiencia que nunca imaginó: la emergencia sanitaria.

"Siento alegría cuando bailo", cuenta a La Silla Rota, "me gustan los bailes de salón por su elegancia y los bailes latinos porque es expresión ¡alegría!, no se requiere tanta regla para bailar como en otros ritmos, mientras que la danza regional son nuestras tradiciones".

Por eso en su clase exhorta a sus alumnos virtuales, los que no ve, "amigos, el baile es movimiento, expresión corporal y eso implica brazos, cintura, hombros y ahora lo que necesitamos es coordinación" y reinicia el conteo con sus pies. "Cinco, seis, siete...".

"Los que me han visto dicen que soy fuego, música. Mis pies empiezan a expresar el baile, mi cuerpo también. Es lo que siento y lo expreso corporalmente; la gente se contagia y aprecia la forma de bailar", dice. Antes de la pandemia, daba clases presenciales en el centro de Seguridad Social Topacio (Centro Histórico). Curiosamente, la vida lo llevó a este oficio por casualidad.

Estaba estudiando, necesitaba un trabajo que me diera el tiempo para poder estudiar y tener un ingreso. Entonces me dediqué a poner bailes para quinceañeras, les montaba las coreografías; pero nunca pensé dedicarme a esto, mi proyecto era ser doctor o administrador de empresas turísticas. Pero seguí bailando porque mis habilidades eran buenas; estuve inmiscuido en algunos grupos de un centro de seguridad social y ahí vi algo de danza regional porque había quinceañeras que querían montar un baile regional y tuve la necesidad de aprender entrando a la escuela de Bellas Artes

"Nunca me puse límites; siempre quise conocer de todo y aprendí hasta varios ritmos internacionales, no sólo afrolatinos".

¿Cómo dar una clase virtual?

Fue hace tres semanas y la segunda será la próxima semana, según el rol de #QuedateEnCasa del IMSS en sus redes sociales.

"Mire, es frente a una cámara en un espacio que nos designaron y es un poco más reducido. Es como dar una clase normal frente a un grupo, el reto es que estamos ante una cámara nada más, pero en determinado momento empiezo a trabajar como si estuvieran cien personas al frente y no sabes quién te está viendo porque la clase fue en vivo", describe.

"No me he desligado de mis grupos, les he mandado vídeos por WhatsApp. Tengo una cámara aquí, mi esposa me ayuda con la cámara y la clase dura más o menos media hora. Nunca me imaginé que con el baile se pudiera ayudar a tanta gente a mantener su salud; y, además, ayudar a la gente de manera virtual, porque el baile es levantar autoestima y en la pandemia más. Tenemos que hacer que la gente ropa con la cuestión de que están incomunicados porque estar encerrados ¡Esto es magnífico! ¡A mí me encantó! Y creo que voy a seguirlo haciendo".

(María José Pardo)