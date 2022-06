Ruiz Anchondo, de diferencias con Sheinbaum a embajadora en Colombia

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció el nombramiento de Patricia Ruiz Anchondo como nueva embajadora de México en Colombia quien anteriormente ocupó el cargo de procuradora social de la Ciudad de México.

Lo anterior, señaló Ebrard, fue un mandato por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, además que se señaló que ya se envió una solicitud de beneplácito al gobierno colombiano con dicha asignación.

Esta situación contrasta con lo ocurrido en semanas pasadas cuando Ruiz Anchondo señaló, tras su salida de la Procuraduría Social (Prosoc), que no la habían despedido, sino que le habían dado su cargo a un grupo político cercano a la 4T.

"Sólo para precisar, no me despidieron, me movieron de la Prosoc para dársela a un grupo político de reciente incorporación al movimiento de la 4T", comentó Patricia Ruiz.

Lo anterior se dio tras una publicación del perredista Carlos Sotelo quien supuestamente señaló que habían despedido a la extitular de la Prosoc.

Asimismo, estas declaraciones exhiben diferencias entre Claudia Sheinbaum y Ruiz Anchondo tras su salida de la Prosoc.

CAO