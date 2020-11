Rosario Robles señalará a Videgaray por Estafa Maestra: Abogado

Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), así como de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), señalará al excanciller y exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, por ser el orquestador de la llamada Estafa Maestra, una serie de desvíos millonarios del arca pública a través de universidades.

Así lo señaló su abogado Epigmenio Mendieta, tras confirmar, como lo señaló ayer La Silla Rota, que se incorporará al criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR), como ya lo hizo Emilio Zebadúa, exoficial mayor de Sedesol y Sedatu.

De acuerdo con Reforma, Mendieta señaló que la información que él tiene del caso es que Videgaray fue quien ordenó los desvíos millonarios para destinarlos a campañas electorales.

El abogado de Rosario Robles aseguró que su clienta tendrá información de fechas y montos exactos que pueden ayudar a la investigación.

El pasado 26 de octubre, a través de su cuenta de Twitter, Robles publicó una carta en la que advertía que no delataría al gabinete de Enrique Peña Nieto.

"Yo no mentiré para obtener mi libertad. No quiero salir por la puerta de atrás. Seguiré luchando por las causas legales porque soy inocente, porque confío que alguien en el sistema judicial tendrá la valentía de aplicar la ley", advirtió.

Las palabras de Rosario fueron escritas en referencia a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien luego de ser extraditado a Estados Unidos, señaló a Peña Nieto y al ex canciller Luis Videgaray en actos de corrupción. Hoy Lozoya sigue su proceso en libertad.

"La prueba más contundente es la confesión pública del propio fiscal general de que prácticamente me tienen como rehén "porque no he querido colaborar" para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guion que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia", insistió en esa ocasión.

Menos de un mes después, todo parece indicar que sí se apegará al criterio de oportunidad y delatará a miembros del gabinete de Peña Nieto o por lo menos a uno: Videgaray.

La puerta de acusaciones contra Videgaray ya fue abierta por Zebadúa, quien ya dio información que acusa a Videgaray,

Según Zebadúa los recursos fueron desviados de dinero que fue destinado para la Cruzada Nacional contra el Hambre, uno de los programas sociales para combatir la pobreza durante la administración de Enrique Peña Nieto.

"La secretaria Rosario Robles me comentó que en consulta con el secretario Videgaray le había propuesto contratar empresas privadas que proveerían servicios inherentes a la campaña de la Cruzada Nacional contra el Hambre, mediante la utilización de Universidades Públicas, ya que la Ley de adquisiciones lo permitía y a la vez facilitaba decidir a priori a los proveedores".

En su declaración ministerial presentada el pasado mes de octubre, Zabadúa, asegura que Robles le instruyó operar el desvío de más de cinco mil millones de pesos.

"En dicha cita se entrevistaron en privado ambos secretarios, yo esperándolos en una sala de juntas anexa. Al salir y en tránsito de vuelta a la Sedesol, la secretaria Robles me indicó que por instrucciones del doctor Videgaray debía alguna de las subsecretarías de la Sedesol, en particular aquella a cargo de Javier Guerrero García, contratar una o varias empresas para poder cubrir un compromiso de campaña de cerca de mil millones de pesos que se les adeudaba a los dueños".