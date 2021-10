Rosario Robles sabrá este miércoles si sigue en prisión o se va a su casa

El próximo miércoles a las 17:00 horas se llevará a cabo la audiencia de Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, acusada de participar en el desvío de millones de dólares

En la audiencia, que se llevará a cabo en la sala 1 del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Sur, el juez deberá dictar nuevas medidas cautelares para la exsecretaria de Desarrollo Social.

El pasado 7 de octubre, Robles Berlanga ganó un amparo definitivo que le permitiría librar la prisión preventiva, tras más de dos años encerrada vínculos en el desvío de recursos conocido como la Estafa Maestra.

Esta resolución abre la posibilidad para Robles Berlanga pueda salir de prisión, donde permanece desde el 13 de agosto de 2019 luego de ser vinculada a proceso por el desvío de más de cinco mil millones de pesos de Sedatu y Sedesol cuando ella era titular de ambas dependencias.

Sin embargo tiene pendiente una orden de captura del delito de delincuencia organizada pendiente de cumplimentar.

En su columna Sobremesa, replicada en La Silla Rota, la periodista Lourdes Mendoza relató lo sucedido en el penal de Santa Martha aquel 7 de octubre al contactar al abogado de Rosario Robles y relatara la charla entre la exfuncionaria de Peña Nieto y su hija.

"´Mamá, fue por unanimidad´... Se soltó a llorar. Luego, empezó a gritar. Empezó a decir: ´Hija mía, pues éste es el paso´", publicó la periodista.

"Fue una emoción muy grande. Grité y las compañeras que estaban a mi lado o andaban por ahí se acercaron a ver qué había pasado y tras decirles, todas me abrazaron y lloramos de la emoción. Esa mañana me desperté como siempre, me bañé a jicarazos, pero me colgué un rosario que me trajo Mariana de un viaje, me colgué la cruz de mi mamá, me colgué un ángel que me regaló una de las chicas de aquí, me colgué un ojito de esos de protección, recé el salmo 91, porque aquí todo el mundo es fiel de la Vela Perpetua. Mariana ya me había dicho "márcame cerca del mediodía", relató.

Robles Berlanga relató que justo ese jueves tuvo cita médica debido a una caída en el penal. "Santa Martha es muy fría y hay mucha humedad, entonces me resbalé y me lastimé muy fuerte y traigo problemas con la ciática y por la medicina se me bajó la presión y un día me desperté y, al quererme parar de la cama, me desplomé y la cabeza me rebotó en el piso, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Ahí voy con la doctora Islas, y me empieza a platicar 400 mil cosas, y yo: "Cómo le explico que ya me quiero ir a hablar por teléfono".