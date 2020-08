Rosario Robles podría enfrentar proceso en libertad: Sánchez Cordero

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, dijo que Rosario Robles, exfuncionaria del sexenio de Enrique Peña Nieto, debería enfrentar su proceso judicial en libertad.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti para Grupo Fórmula, Sánchez Cordero aseguró que aunque no cuenta con el expediente de la funcionaria, los delitos que le imputan a Robles no ameritan prisión preventiva.

"No tengo las constancias ni el expediente para darte una opinión técnica pero me pareció que realmente por los delitos que se le acusan o imputan, cuando menos en la época donde ella supuestamente los cometió, no hay prisión preventiva, es decir, puedes enfrentar tu proceso en libertad, tan es así que no era delito grave ni la corrupción ni las facturas falsas entonces pues ella podría enfrentar su proceso en libertad.

"Ahí parece que hubo un tema de una licencia de conducir que tenía otro domicilio y fue lo que el juez consideró como el motivo determinante para mantenerla en prisión", explicó en entrevista.

Este viernes fue publicada una carta de Rosario Robles donde afirma que "la venganza de unos, la cobardía y el silencio cómplice de otros, y una procuración de justicia selectiva" la tienen en prisión.

A Robles Berlanga se le acusa del delito de ejercicio indebido del servicio público y enfrenta un proceso que no amerita prisión preventiva oficiosa y puede enfrentar en libertad.

cmo