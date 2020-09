Rosario Robles pide 15 testigos para su juicio

La exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario y Territorial (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, negó las acusaciones hechas por el Ministerio Público el 26 de agosto pasado en su contra y pidió a través de un oficio de respuesta a la Fiscalía General de la República (FGR) que se cité a 15 personas para ratificar su inocencia

Robles permanece recluida en la prisión Femenil de Santa Martha Acatitla desde agosto de 2019 acusada del delito de ejercicio indebido del servicio público por más de cinco mil millones de pesos, monto que le exige la FGR repare.

"Niego total y categóricamente las acusaciones delictivas que en contra de mi persona fórmula la agente del Ministerio Público de la Federación, pues se aparta de la verdad y pretende atribuirme la responsabilidad de hechos presuntamente constitutivos de delito en los que nunca he participado, ni son atribuibles a mi persona", menciona la respuesta de Robles.

"Niego total y categóricamente las acusaciones delictivas que en contra de mi persona fórmula la Agente del Ministerio Público de la Federación, pues se aparta de la verdad y pretende atribuirme la responsabilidad de hechos presuntamente constitutivos de delito en los que nunca he participado, ni son atribuibles a mi persona", menciona el documento.

En el escrito de 42 páginas, Robles Berlanga enlista las irregularidades que se han cometido en su contra durante el juicio, entre ellas, exponerla ante los medios de comunicación, lo que viola el debido proceso.



Según Robles son: "vicios formales en el escrito de acusación", por lo que pidió se cité a 15 personas para corroborar su inocencia, ofreció presentar documento periciales en materia de administración pública, contable, así como 38 documentos.

"Siempre me he conducido con lealtad y honestidad en el desempeño de mis funciones, prueba de ello es que nunca se me atribuyó en su momento por ninguna autoridad superior, conducta reprochable, ni en la vía administrativa, ni en la vía penal, como tampoco lo hizo la Auditoría Superior de la Federación al momento de emitir el resultado de las Auditorías Forenses, tampoco lo hizo al momento de presentar los Pliegos de Observaciones a la Cuenta Pública, ni al momento de presentar los Dictámenes Técnicos".

Sobre la relación del daño (cinco mil millones de pesos), la defensa de Robles Berlanga argumento que viola los derechos humanos de su cliente.

"La petición planteada por el agente del Ministerio Público de la Federación, para que en el presente caso que estamos en presencia de un delito de resultado formal, se considere procedente condenar al pago de la reparación del daño es completamente violatoria a los principios de exacta aplicación de la ley, certeza jurídica, legalidad, seguridad jurídica y reglas del debido proceso, esto es así, porque el propio Agente del Ministerio Público acepta que el delito por el cual decidió acusar a Rosario Robles es uno de resultado formal o de mero peligro".