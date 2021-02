Rosario Robles permanecerá recluida; ratifican prisión preventiva justificada

La ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario y Territorial (Sedatu), Rosario Robles Berlanga continuará recluida en la prisión de Santa Marta.

Durante la audiencia que se llevó a cabo esta tarde en el Centro de Justicia Penal Federal en el Sur, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, determinó que existen los elementos suficientes para ratificar la medida de prisión preventiva justificada mientras dura el proceso en su contra por los delitos de ejercicio indebido del servicio público.

Robles es acusada de no haber denunciado ante su superior jerárquico o haber evitado el desvío de 5 mil 073 millones de pesos cuando fue titular de Sedesol y Sedatu durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, el juez determinó que existe el riesgo de fuga ya que cuenta con una red de personas que la pueden ayudar a evadir la justicia.

El 11 de febrero de este año @Rosario_Robles_ recibió en su casa a notificadores de la @SFP_mx en su casa de Las Flores 91 en Los Reyes Coyoacán. Qué más pruebas de arraigo quiere el juez Delgadillo Padierna. Aquí un ejemplo ?? pic.twitter.com/VR4V8Dleuv — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) October 23, 2019

El juez Delgadillo Padierna acusó a la defensa de Rosario Berlanga de presentar "pruebas falsas" en perjuicio de su cliente.

“Ustedes vinieron aquí a mentir y a expresar mentiras y a perjudicar a su defendida”.

En respuesta, el abogado Julio Hernández Barros, le pidió: “no me llame usted mentiroso”.

Una resolución "colérica" que muestra el temperamento del juez que "tiene un asunto personal" contra Rosario: abogado Julio Hernández https://t.co/vXsLf0iyIH pic.twitter.com/TuGG5wrAeI — La Silla Rota (@lasillarota) October 22, 2019

#VIDEO La hija de Rosario Robles, Mariana Moguel, aseguró su madre es víctima de "una venganza política" https://t.co/vXsLf0iyIH pic.twitter.com/xXa5ueoMYx — La Silla Rota (@lasillarota) October 22, 2019

El juez Delgadillo, también justificó su fallo al mencionar que “no hay dato que acredite que su hija -de Rosario Robles- vivió” en un domicilio ubicado en la alcaldía Coyoacán, ya que "tener un comprobante no es suficiente".

Al dar su opinión sobre el riesgo de fugarse, el juzgador comentó que Rosario fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como dos veces secretaria de Estado. Además dijo que, apesta que Robles dijo que solo contaba con 20 mil pesos, el viaje que realizó a Costa Rica contradice la solvencia económica de la ex titular de Sedesol y Sedatu.

Luego de conocer su fallo, otro de los abogados de Robles pidió la palabra y aseguró que el juez debía “excusarse” porque dejó de conducirse con respeto y legalidad.

“Usted ha dejado de ser imparcial, y ha dejado demostrado su ánimo de animadversión al considerar a esta defensa y a Rosario Robles como su enemiga”, comentó uno de los abogados.

Antes de finalizar Robles pidió la palabra y dijo su caso “se trata de una venganza política y un acto de injusticia de su señoría”. También dijo que ella nunca ha mentido y que no presentó documentos falsos. Además, aseguró que no cuenta con personas que la puedan ayudar a fugarse, ya que los únicos que siempre la han apoyado han sido su familia y algunos conocidos.

Tras dar a conocer el fallo del juez, durante la audiencia que duró 40 minutos, Rosario Robles, quien fue vinculada a proceso el 13 de agosto de 2019, deberá espera a esperar a que se lleve a cabo la audiencia intermedia donde se descargaran pruebas a favor y en su contra el próximo 13 de diciembre.

“Mi madre es una presa política”: Mariana Moguel

Al finalizar la audiencia, Mariana Moguel, hija de la ex funcionaria, consideró que el proceso que enfrenta su mamá, es “una venganza clara y mi madre es una presa política, y es increíble que se utilice el aparato de Estado contra Rosario Robles”.

Mariana dio una conferencia de prensa a las afueras del Reclusorio, donde afirmó que hay una consigna en contra de su madre al ser juzgada injustamente.

“Es increíble que se utilicen el aparato de un Estado contra Rosario Robles y no para evitar que se libere a narcotraficantes. A mí me queda claro lo que sucedió el día de hoy es una consigna, me parece increíble que alguien que se ostenta como juez pueda faltarle el respeto a una mujer que es completamente inocente”.

Pide en carta a FGR no ser retenida con documentos falsos

Horas antes, la exfuncionaria redactó una carta en la que pide que "prevalezca la justicia" y reclama que intenten retenerla "ilegalmente inventando otros delitos” durante la audiencia que se llevará a cabo esta tarde en el Reclusorio Sur.

El documento dirigido al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que “jamás ha mentido" sobre su domicilio.

En la carta que fue subida en la cuenta oficial de twitter de Rosario Robles, la ex titular de Sedesol asegura que la casa ubicada en Las Flores 91, casa 9, en Los Reyes, Coyoacán”, "la conoce y ha estado en ella el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”.

“Tan es mi domicilio que en la casilla correspondiente voté en las elecciones de julio del año pasado, ahí creció mi hija Mariana y eso lo demostré con escrituras, credencial de elector, pasaporte, recibo telefónico y de luz”.

Hola. Soy @Mariana_Moguel y a través de las redes de mi mamá les quiero compartir copia de una carta que esta mañana le envía @Rosario_Robles_ al titular de la @FGRMexico Alejandro Gertz Manero pic.twitter.com/NO7mSENL8i — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) October 22, 2019

En la carta, Robles responde al fiscal sobre la autenticidad de su domicilio.

"Quien hizo una alusión a una licencia con otro domicilio fue el Ministerio Público (MP), sin exhibirla en ningún momento, incluso le anexo copia de la suya que es permanente y en la que de acuerdo a datos de la secretaría de Movilidad de la Ciudad de México aparece el domicilio de Los Reyes, Coyoacán”.

Ingresa @Rosario_Robles_ al reclusorio sur para la audiencia en que se determinará si le confirman o revocan la prisión preventiva https://t.co/7lo3TudFws pic.twitter.com/crJRIvXv8N — La Silla Rota (@lasillarota) October 22, 2019

En relación a la resolución del Quinto Tribunal Unitario, Robles dijo que:“expone claramente la violación de mis derechos humanos, lo que lleva a pedir la reposición del proceso pues se vulneró mi libertad personal. Entonces yo le preguntó ¿Quién actuó dolosamente y fuera de la legalidad? ¿Quién mintió y debió ser castigado por ello? ¿Acaso no fue el MP? ¿Un MP que habla de una prueba que demuestra según esto otro domicilio que es evidentemente falso, puede hacerlo? ¿Un MP que se quedó callado y ocultó deliberadamente que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna estaba impedido de conocer mi causa por su parentesco de una persona que dice (ser) mi adversaria, es algo que a usted le parece correcto? Tal vez lo desconozca y por eso le anexo copias de toda esta documentación, espero prevalezca la justicia y no se intente ilegalmente inventando otros delitos”.

“Yo por lo pronto acudiré a la audiencia aún a sabiendas de que el juez tiene un interés personal pero los argumentos del magistrado Calderón son contundentes y letra sagrada para los que creemos en un Estado de Derecho y en los derechos que como la libertad personal y la presunción de inocencia son protegidos por nuestra Carta Magna”.

