Rosario Robles, en la antesala de ser inhabilitada hasta 20 años de la función pública

Las comisiones unidas de Gobernación y Justicia de la Cámara de Diputados ratificaron el dictamen de la Subcomisión de Examen Previo para someter a juicio político a Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De proceder el juicio, se podría inhabilitar a Rosario Robles Berlanga hasta por 20 años de ejercicio de la función pública.

Con 46 votos a favor y tres en contra, las comisiones dieron luz verde al proceso que podría llevar a una inhabilitación de hasta 20 años contra el exfuncionaria federal. Su proceso debe realizarse antes del 1 de diciembre, día en el que vence el plazo para enjuiciarla en la Cámara baja.

Ahora el documento pasó a manos de la Sección Instructora, instancia que dictaminará si el juicio político es sometido a discusión y votación del pleno camaral.

Los votos en contra del juicio político fueron de los diputados priistas Enrique Ochoa Reza, Mariana Rodríguez Mier y Terán e Ivonne Álvarez.

Algunos legisladores, en sus pronunciamientos, señalaron que se deben iniciar procesos en contra de otros exfuncionarios de Peña Nieto, antes de que termine el plazo, el 1 de diciembre próximo.

También se pronunciaron por someter a esta medida la mismo expresidente Enrique Peña, por traición a la patria.

En la discusión, donde se ausentaron los diputados del PRI, los legisladores de ambas comisiones determinaron que existen pruebas de presumible responsabilidad en desvío de recursos de la ex funcionaria federal del sexenio pasado, lo cual da lugar a la procedencia del juicio político, enviándose esta resolución a la Sección Instructora de la Cámara Baja.

Dentro de la reunión extraordinaria, la legisladora veracruzana hizo precisiones en este caso al recordar que la denuncia en contra de Rosario Robles fue desde 2013, cuando ella aún estaba en funciones, por lo que en su momento las LXII y LXIII Legislaturas incurrieron en incumplimiento al no aplicar este procedimiento, tal como pasó con el juicio político al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa quien también estaba en la misma denuncia.

Los diputados están obligados a cumplir con este procedimiento, no es a discrecionalidad ni a gusto de nadie, tienen que hacerlo, y en este caso no se cumplió con la ley, agregó. Lamentó también que otros ex funcionarios públicos federales que estuvieron implicados en denuncias de la llamada "estafa maestra" no hayan sido incluidos en este procedimiento.

Esta figura procesal que seguirán los Legisladores será por plazos: la Sección Instructora dictaminará si el juicio político es sometido a discusión y votación del pleno de la Cámara de Diputados, y si este lo aprueba se enviará al Senado de la República, que en ese caso se erigirá en jurado de sentencia.





"TIEMPO DE CANALLAS": ROSARIO ROBLES





La extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, emitió un tuit con la leyenda "Tiempo de canallas. Tiempo de cobardes", previo a que las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados avalaran este jueves que procede realizar un juicio político en contra de la exfuncionaria federal.

Tiempo de canallas. Tiempo de cobardes. — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) November 28, 2019

La discusión en comisiones da inicio formal al proceso legislativo en contra de Robles, quien permanece presa en la cárcel femenil de Santa Martha, por acusaciones de presunto desvío de recursos que se enclavan en el caso denominado "Estafa Maestra".





ANTECEDENTES





Esta frase ya había sido pronunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al calificar de "mezquinos" a quienes promovían el odio en el caso de la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y el senador, Rafael Moreno Valle, en un accidente aéreo, en diciembre de 2018.

"A lo mejor debí decir que son tiempos de canallas", dijo durante su conferencia matutina del jueves, 27 de diciembre del año pasado.





¿QUÉ SIGNIFICA "CANALLA"?





De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la palabra ´canalla´ hace referencia a una persona "baja, ruin". También dice que es "persona despreciable y de malos procederes".





¿QUÉ ES "TIEMPO DE CANALLA"?





Es un libro escrito por Lillian Hellman, donde narra lo que vivió durante los años de la cacería de brujas de Joseph McCarthy, cuando ella y muchos de sus amigos fueron acusados de tener simpatías con el comunismo.

Joseph McCarthy era un senador republicano nacido en Grand Chute, Wisconsin. Él dominó el clima político a mediados de la década de los 50, por sus acusaciones sin fundamento contra la "subversión comunista" en altos círculos del gobierno.

En esos tiempos, los acusados eran encerrados en prisiones, eran perseguidos, despedidos, despreciados y odiados por los patriotas norteamericanos.

La portada del libro





¿QUIÉN FUE LILLIAN HELLMAN?





Hellman era una escritora independiente con ideología radical.

Originaria de Nueva Orleans, del estado de Luisiana, EU, la escritora estuvo comprometida con diferentes causas sociales y defensas libertarias.

Se apropió de los ideales progresistas de Estados Unidos en los años treinta, sin que esto significara que estuvo a favor del Partido Comunista.

Lo anterior le bastó para que su nombre apareciera en la lista negra del Comité de Actividades Antiamericanas del Senado (HUAC, por sus siglas en inglés).

Lillian Hellman





¿QUÉ FUE EL MACARTISMO?





Es un periodo que va de 1947 a 1954 en donde se persiguió a individuos y organizaciones que fueron acusadas de comunistas.

Quien lideró este movimiento en contra de intelectuales, artistas y militares, fue el senador republicano Joseph McCarthy. A menudo, las carreras de los perseguidos eran destruidas por medio de las sospechas.

En ese entonces, se vivió un clima de terror y de persecución, donde las acusaciones llegaban a surgir a veces de forma infundada.

Joseph McCarthy





LA HISTÓRICA CARTA





En 1947, fue reactivado el HUAC, el cual había sido creado en 1938 en la Segunda Guerra Mundial para prevenir actividades de japoneses y alemanes que pusieran a los Estados Unidos en peligro.

¿Quien presidía el HUAC? Estaban Joseph McCarthy y Richard Nixon, entre otros.

La escritora fue citada ante el HUAC el 21 de mayo de 1952. Entonces, su amigo el escritor de novelas policíacas, Dashiel Hammett, le habría advertido sobre "tomar una posición moral ante la injusta persecución a que se estaba sometiendo a los intelectuales".

Sin embargo, Hellman no hizo caso a Dashiel, quien ya había vivido dos años en prisión acusado por el Comité.

Lillian Hellman





En su lugar, ella hizo lo mejor sabía hacer, escribir: Dirigió una carta al Comité.

"Estoy a la completa disposición del Comité para responder a las preguntas sobre mí misma. No tengo nada que ocultar en mi vida, no hay nada de lo que deba abochornarme... Pero ni ahora ni nunca me prestaré para acusar a personas que, cuando se relacionaron conmigo en el pasado, eran completamente inocentes de toda conversación a acto desleal o subversivo... Hacerle daño a gente inocente para salvarme yo es, en mi opinión, indecente y poco honorable. No he de recortar mi conciencia para estar a la moda de este año", decía la carta citada en Tiempo de Canallas.

Para ese momento, nadie se había atrevido a retar a McCarthy. Hellman, además entregó la carta a la prensa y logró que el Comité se paralizara; no se atrevieron a procesarla.

A largo plazo, logró que la opinión pública se pusiera contra McCarthy.

"El radicalismo y el anti-radicalismo tenían en verdad muy poco que ver con los métodos sinuosos y miserables de McCarthy, Nixon y sus colaboradores, para castigar a los comunistas, a los simpatizantes de los comunistas y a los que ni remotamente lo eran. Innumerables vidas estaban siendo destruidas y pocas manos se levantaban en su defensa. ¿Desde cuándo es necesario estar de acuerdo con alguien para defenderlo de la injusticia? La verdad lo convertía a uno en traidor, como a menudo sucede en tiempos de canallas", escribió Hellman en este libro.





lrc