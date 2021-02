Rosario Robles dice que no delatará a gabinete de Peña por su libertad

La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de tenerla como rehén hasta que confiese información falsa del caso de la Estafa Maestra.

“Yo no mentiré para obtener mi libertad. No quiero salir por la puerta de atrás. Seguiré luchando por las causas legales porque soy inocente, porque confío que alguien en el sistema judicial tendrá la valentía de aplicar la ley, porque creo en un sistema de justicia que tiene un enfoque garantista, defensor de los derechos humanos, y porque espero una respuesta positiva de los organismos internacionales a los que también he recurrido”, lanzó en una carta publicada este miércoles en sus redes sociales.

Robles tendrá hoy una nueva audiencia a las 10 horas, en la que sus abogados pedirán por diversos motivos el sobreseimiento de la causa penal que se sigue en contra de la exfuncionaria del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Acusó que su proceso se lleva a cabo en opacidad como la que se ha manejado por la Fiscalía en otros casos y aseguró que lleva más de un años privada de su libertad de forma arbitraria.

“La prueba más contundente es la confesión pública del propio fiscal general de que prácticamente me tienen como rehén “porque no he querido colaborar” para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guión que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia”, detalló en la misiva que escribió desde la cárcel de Santa Martha.

#ÚltimaHora | Desde la cárcel, @Rosario_Robles_ acusa en una carta a la @FGRMexico de tenerla como rehén y diversas formas que ha usado para amedrentarla. https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/4b5BLh3t15 — La Silla Rota (@lasillarota) October 26, 2020

Robles dijo tener información proporcionada por fuentes al interior de la FGR, particularmente del área de servidores públicos, sobre reuniones con excolaboradores ofreciendo impunidad, a cambio de que declaren lo que ellos necesitan.

Indicó que la FGR pretende dejarla libre a cambio de datos que involucren en delitos a excolegas de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías.

“No quiero que se abran estas pesadas puertas con la mentira y la falsa delación disfrazada de testigo colaborador. Aspiro a que sea con la verdad y demostrando mi inocencia, lo que seguramente se logrará si prevalece el Estado de Derecho y se aplica la ley”, dijo.

Declaró que “nada se gana utilizando la justicia, este preciado bien, para vendettas. Esto no es propio de la izquierda. Tampoco tiene nada que ver con la República Democrática que muchos queremos defender y por la que hemos luchado toda la vida”.

(Luis Ramos)