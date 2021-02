Rosario Robles busca amparo vs. aprehensión y pretende revocar citatorio

Rosario Robles, exsecretario de Desarrollo Social y extitular de la Sedatu, presentó una solicitud de amparo contra cualquier posible orden de aprehensión que pudiera haber en su contra por las investigaciones en torno a la llamada Estafa Maestra.

Julio Hernández Barros, abogado de la extitular de la Sedatu, informó que, además del amparo, también presentarán en las próximas horas a un juez de control del Reclusorio Sur un recurso de revocación contra el citatorio para la audiencia de imputación, con el propósito de que ésta sea aplazada y tengan acceso al expediente.

Rosario Robles rechaza en carta acusaciones de FGR; asistirá a audiencia



Luego de que la Fiscalía General de la República citará a Rosario Robles Berlanga para comparezca por el uso indebido del servicio público, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, afirmó que dicha imputación es un “flagrante violación a sus derechos''.

En una carta enviada a Ciro Gómez Leyva, Robles Berlanga dio a conocer su postra del caso y confirmó que fue citada para comparecer el próximo 8 de agosto ''sin que se establezcan las causas los hechos que se imputan''.

“Fue a través de los medios donde me enteré que la Fiscalía me había citado, por lo que es una flagrante violación a mis derechos y al debido proceso”, redactó la exfuncionaria.

Asimismo, Robles afirmó que “en todo este proceso no he tenido oportunidad de defenderme. No he tenido acceso a ninguna carpeta de investigación”.

En la carta, aclara que su defensa la encabezará Julio Hernández Barros.

El abogado Hernández Barros detalló con Gómez Leyva que su cliente sí se va a presentar a declarar en la audiencia del próximo 8 de agosto ante un juez federal con sede en el Reclusorio Sur.

“No tiene nada que esconder, es inocente y la acusación es temeraria e infundada”, aseveró el abogado, al tiempo que mencionó la supuesta Estafa Maestra, cuyo caso le parece que “no existe, fue un cuento que se inventó, parece sacada de un libro de ficción”.

MCCI busca se le reconozca como víctima

El 18 de septiembre de 2018, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentó denuncia formal contra funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que resulten responsables del desvío de aproximadamente 7 mil millones de pesos de recursos públicos evidenciado en la investigación periodística “La Estafa Maestra”, realizada por MCCI y Animal Político, publicada el 4 de septiembre de 2017 y ganadora del premio Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2018. Con motivo de la denuncia, se formó la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018 ante la hoy Fiscalía General de la República (FGR).

En la denuncia se solicitó que se le reconociera el carácter de víctima a MCCI por el presunto desvío de dinero del erario público – tal y como le fue reconocido a Tojil en el caso Duarte en el mes de mayo-, lo cual le permitiría tener acceso pleno a la carpeta de investigación, aportar más pruebas de los presuntos desvíos, en su caso, impugnar cualquier acto del Ministerio Público en el proceso y participar abiertamente en las audiencias que se desprendan del juicio. Sin embargo, la FGR se negó a reconocer tal carácter a MCCI, quien ha acudido ante las instancias judiciales correspondientes para tratar de revertir la decisión.

El día de hoy, distintos medios de comunicación dieron a conocer la solicitud, por parte de la Fiscalía General de la República, de una audiencia para formular imputación y vinculación a proceso en contra de Rosario Robles por la posible comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público. En consecuencia, un Juez Penal en el Reclusorio Sur citó a la exfuncionaria para comparecer a una audiencia que tendrá lugar el próximo 8 de agosto.

kach