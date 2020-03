Rosario Piedra parcha estructura de la CNDH con "encargados" de despacho

Tres de los seis visitadores nombrados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, continúan en su cargo violando el artículo 23 de la ley que rige este organismo: sin ser abogados, desempeñando sus funciones como "encargados de despacho", pero cobrando el sueldo mensual de la figura de visitador.

"Los puestos de los seis Visitadores Generales se encuentran vacantes, por lo que no existe expresión documental para atender sus requerimientos". Así respondió la Comisión Nacional de Derechos Humanos a una solicitud de transparencia en la que LSR solicitó copia del documento oficial que avala los nombramientos de los seis visitadores que, desde el 01 de enero, ocupan estos cargos propuestos por de la ombudsperson, Rosario Piedra, en calidad de "encargados de despacho". La respuesta oficial enviada a LSR está firmada por Carlos Manuel Borja, director general del área de Quejas, Orientación y Transparencia.

El tema ha sido cuestionado por LSR desde el 17 de diciembre, a unas horas de haberse dado a conocer oficialmente sus nombramientos. Así, José Martínez Cruz, miembro del grupo Eureka del que la ombusdman es parte, fue asignado a la primera visitaduría. Edgard Sánchez Ramírez fue nombrado en la sexta visitaduría; y Carlos Fazio, periodista, asignado a la segunda visitaduría. Los tres "encargados de despacho" violan las disposiciones del artículo 23 de la ley que rige al organismo al cumplir funciones de Visitadores Generales sin serlo pues ninguno de los tres cuenta con estudios de Derecho.

Cuando el organismo, mediante boletín de prensa, realizó el anuncio de los nuevos visitadores, LSR solicitó al área de prensa de esta Comisión precisar si estos tres Visitadores cumplían con el inciso tres del artículo 23, referente a ser abogados de profesión. Sin dar una respuesta clara, comunicación social solo precisó que el término "titularidad" era incorrecto y que la nueva precisión era "encargados de despacho".

Cita textual, la respuesta enviada a LSR refiere: "Hacemos una precisión al Comunicado 480-2019. El último párrafo señala: "Todos ellos en funciones de la titularidad de las Visitadurías Generales respectivas a partir del 1 de enero de 2020, y con la encomienda de buscar y aplicar mejores fórmulas y políticas para promover y defender los derechos humanos, en sus respectivas áreas de responsabilidad. Se precisa lo siguiente: "Todos ellos como encargados de las Visitadurías Generales respectivas a partir del 1 de enero de 2020, y con la encomienda de buscar y aplicar mejores fórmulas y políticas para promover y defender los derechos humanos, en sus respectivas áreas de responsabilidad".

Son, pero no son

En su página web la CNDH desapareció también el link que señalaba al área de Visitadurías como parte de su estructura. En su lugar desglosó por separado los programas de atención que éstas anteriormente desempeñaban por cada visitaduría: agravio a periodistas y defensores civiles; asuntos de la mujer e igualdad entre hombres y mujeres; asuntos de la niñez y familia; atención a personas migrantes; atención a víctimas del delito, personas con discapacidad; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; empresas y derechos humanos; personas desaparecidas; pueblos y comunidades indígenas; contra la trata de personas; programa especial de sexualidad, salud y VIH; prevención de la tortura y sistema penitenciario.

El 17 de febrero la ombudsman Piedra encabezó la sesión ordinaria del Consejo Consultivo de la CNDH; el discurso dado a conocer por el área de prensa del organismo, señala, cita textual, la presencia de cuatro consejeros, el secretario técnico del Consejo Consultivo, y los Directores Generales encargados de despacho, siendo estos últimos quienes cubren la figura de "Visitadores Generales" ahora bajo el cargo de "Directores Generales encargados de despacho".

Si bien Rosario Piedra no abordó este tema, en su participación señaló "estamos inmersos en un esfuerzo de resideño de la Comisión que busca optimizar los recursos presupuestados y mejorar los resultados del trabajo... El proceso de incorporación de nuevos funcionarios ha sido cuidadoso e incluyente. En ningún caso ha privado el amiguismo sino que hemos procurado avalar las decisiones mediante el diálogo, abriendo espacios, atendiendo demandas y propuestas de organizaciones, incluso sumando a quienes espontáneamente se han acercado, pero siempre mediante un proceso que aun cuando sea informal, institucionalmente nos de luces sobre la aptitud de quienes se han ido integrando al nuevo equipo".

Y agregó, "no se tolerará ninguna flexibilidad ética ni conflicto de interés, por eso puedo verlos a los ojos ahora y defender la congruencia y la honestidad de mi gestión. Podemos equivocarnos en el camino, pero en su caso no titubearé, como de hecho no he titubeado para corregir y enmendar".

El 28 de febrero la CNDH publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) su tabulador de salarios, acorde al nuevo mecanismo de austeridad implementado. Paradójicamente ahí sí existe la figura de Visitador con una percepción similar a la que ahora recibe Rosario Piedra.

Por ejemplo, la percepción bruta (sin el descuento de los impuestos correspondientes), la ombudsman tiene asignado al mes un salario de 159,227.83 pesos. Inmediatamente debajo de su cargo, est -cita textual- la figura de "Visitador/A General, Visitador/A General Especial, Dirección Ejecutiva De Mnpt, Coordinador/A General De Sraj, Secretario/A Técnico/A Del Consejo Consultivo Y Secretario/A Ejecutivo/A", con un ingreso mensual bruto (sin descontar los impuestos correspondientes) de 157,427.68 pesos.

En el supuesto de que realmente, como respondió en la solicitud de transparencia "Los puestos de los seis Visitadores Generales se encuentran vacantes, por lo que no existe expresión documental para atender sus requerimientos", quizás lo correcto hubiera sido precisar esto en el tabulador de salarios publicado en el DOF.

Pero destaca que en este tabulador mensual de sueldos, también existe la figura de "Director/A General Y Homólogos/As", que se divide en tres categorías: A, B, C y D. El ingreso bruto es de estas, respectivamente, es de 150,578.80 pesos, 151,622.94 pesos, 152,728.87 pesos y 153,586.77 pesos.

Según esta información, en caso de que no existan "Visitadores Generales" que cobren esa remuneración por estas dichas plazas vacantes; pero sí existan seis los "Directores Generales encargados de despacho" como señaló Rosario Piedra en su discurso, y estos cobren un sueldo en el cargo de "Director/A General Y Homólogos/As", su ingreso mensual es prácticamente similar, con variación de entre mil y siete mil pesos.

Candados legales

En el Senado el morenista Germán Martínez presentó una iniciativa de ley para modificar el artículo 102 apartado B de la Constitución en tres sentidos: uno, que el cargo de la ombudsman dure cinco años, sin opción a reelección. Dos, que su desempeño pueda ser evaluado a la mitad de su gestión, es decir, a los dos años y medio de su administración en la que, de determinarse negligencia o deficiencias, podría ser removido. Y tres, la creación de un consejo consultivo ciudadano dentro del organismo, que pueda solicitar a la cámara alta, la remoción del ombudsman.

(María José Pardo)