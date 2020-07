Rosario Ibarra denuncia amenazas por Whatsapp

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, denunció este jueves que ha estado recibiendo amenazas a través de múltiples números de teléfono.

"Quiero decirles a ustedes que el domingo 8 de junio fui víctima de un ataque cibernético, vamos a decirlo así, una serie de amenazas, vía mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y mensajes de texto", comentó la titular en una conferencia de prensa.

Detalló también que las llamadas procedían de varios estados del país y que registró más de 100 números desde los que la llamaron o mandaron mensajes para amenazarla no solo a ella, sino también a su familia.

Según dijo, "era implícito en las llamadas" que las amenazas tenían que ver con el 30 aniversario de la comisión, donde Piedra Ibarra explicó que quería hacer una Defensoría del Pueblo, comentario ante el que se llegó a decir que ella "solamente quería atender a los pobres".

Además, también mencionó el caso de la muerte a manos de la Policía de Giovanni López hace dos meses tras haber sido detenido en el occidental estado mexicano de Jalisco, supuestamente por no llevar cubrebocas.

"También por eso recibí amenazas donde me decían que no me metiera con el gobernador. Cuando yo estoy investigando un caso, yo no he señalado ahorita a nadie, se está investigando muy seriamente y vamos a seguir adelante con esta investigación", sentenció.

De acuerdo a sus palabras, la titular hizo públicas estas amenazas y las denunció penalmente porque, desde la CNDH, no van a seguir tolerando que impere la impunidad en México.

"Yo lo denuncio, que estén enterados y vamos a seguir adelante con la reforma de esta Comisión hasta convertirla en lo que queremos, en una Defensoría del Pueblo en la que realmente se defiendan los derechos de todos los ciudadanos", aclaró.

Por otra parte, el miércoles el nombre de Piedra Ibarra estuvo en la palestra después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detalló que revisará si es posible impugnar por la vía del amparo su nombramiento como presidenta de la CNDH, cargo del que tomó posesión el 12 de noviembre de 2019.

Hace unos momentos, la presidenta de la CNDH, @RosarioPiedraIb, anunció haber recibido amenazas de muerte por su labor como ombudsperson, en particular por el caso de Giovanni. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) July 2, 2020

En los amparos anteriores se impugnaba la designación de la titular por el incumplimiento de los requisitos previstos en la legislación para ocupar ese puesto, pero fueron desechados en un principio por jueces federales.