Rosa Icela Rodríguez, nueva "corcholata" en la carrera hacia el 2024

La secretaria de Seguridad Pública federal, Rosa Icela Rodríguez, es la nueva "corcholata presidencial" y se une a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, al canciller Marcelo Ebrard y al titular de Gobernación, Adán Augusto López como aspirantes a la candidatura presidencial por Morena de cara al 2024.

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador "destapó" a Rosa Icela al afirmar:

"Rosa Isela me ayuda muchísimo, mucho, mucho, la Secretaría Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Hasta me reclamaron que ahora que dije que todos los que estaban (en la conferencia mañanera del martes) podían ser candidatos no la mencioné a ella, pues también aprovecho, porque está haciendo una buena labor Rosa Icela".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó su labor para combatir la inseguridad.

El martes pasado, en la sede del gobierno de la Ciudad de México, el titular del Ejecutivo destacó el trabajo que realiza la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard; y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a quienes se les menciona como aspirantes presidenciales.

En la conferencia de prensa del martes también estaba presente la secretaria de Seguridad, a quien se ubica como aspirante al gobierno de la Ciudad de México en 2024, pero no la mencionó.

Durante este jueves, el presidente aseguró que su gabinete "va bien" e indicó que cuentan con el respaldo de la mayoría de los mexicanos.

PRESIDENCIABLES

En octubre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene ningún preferido ni preferida para ser candidato de Morena en la elección presidencial de 2024.

Al ser cuestionado en conferencia mañanera sobre si se está inclinando por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que busque la Presidencia por Morena en 2024, el mandatario mexicano explicó que en los estatutos del partido se establece una encuesta como el medio para definir candidatos.

Destacó que quien decide es el ciudadano y así se garantiza la fiabilidad del proceso. Dijo que considera la encuesta como el método más conveniente para definir candidatos.

Relató cómo fue la decisión en 2011 cuando él y el entonces mandatario capitalino, Marcelo Ebrard, compitieron en una encuesta para definir el candidato del PRD a la Presidencia en 2012.

Recordó que ganó la encuesta, aunque por poco margen, por lo que reconoció a Ebrard por aceptar los resultados, ya que eso no es fácil.

"Estoy contento porque hay relevo generacional, sería lamentable que no hubiese gente con capacidad, mujeres, hombres, para continuar la obra de transformación, en su momento se va a decidir", lanzó.

El pasado 2 de mayo, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón afirmó que participará en la medición anunciada hace tres días por el presidente Andrés Manuel López Obrador para definir al abanderado de Morena en las próximas elecciones.

En 2024, ya lo explicó el presidente, va a haber una encuesta para determinar quién será el candidato. Yo ahí estoy ya", señaló tras participar en el mitin del aspirante a la gubernatura en Hidalgo, Julio Menchaca Salazar.

AMLO aseguró que existen empresas serias y el método es confiable si es bien aplicado, por lo recomendó el instrumento a todos los partidos; además, sostuvo que la Cuarta Transformación no quiere "tapados" y pueden participar en el ejercicio quienes lo deseen.

La encuesta del 14 de abril de Massive Caller otorga en la interna de Morena 37.6 por ciento de las preferencias al secretario de Relaciones Exteriores; en tanto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, obtiene 39.2.