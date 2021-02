Rosa Icela Rodríguez afina estrategia contra violencia a la mujer

Sobre la nueva estrategia para combatir la violencia contra la mujer, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que en las mesas de seguridad estatal se incluyeron ya el feminicidio y seguimiento a carpetas de investigación.

En el marco del informe del Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias, adelantó que se trabaja ya en la instalación del gabinete de género en esta dependencia así como la aplicación de la alerta violeta para encontrar con vida a mujeres y niñas desaparecidas.

Numéricamente, Fabiola Alanís (comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres) informó que se trabaja en 21 alertas de género en 18 estados. "Tenemos dos en el Estado de México, una por desaparición forzada y otra por agravio comparado en el estado de Veracruz", dijo. Destacó que sólo 5 entidades cuentan con grupos de trabajo en el tema (Baja California, Sonora, Chihuahua Tlaxcala y la Ciudad de México).

Agregó que se contempla la contratación de 643 mujeres (abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, intérpretes, peritos, especialistas en derechos humanos y género, así como policías de investigación). "Esto nos permitirá canalizar a tiempo a las mujeres que están en riesgo de perder la vida y que hayan integrado una carpeta de investigación por tentativa de feminicidio u homicidio en grado de tentativa" dijo. Y señaló que la atención de extenderá hacia mujeres afroamericanas e integrantes de grupos indígenas.

Las funcionarias señalaron haber encontrado entidades que se resisten a la creación de Centros de Justicia para Mujeres. Enlistaron que este año se crearán cinco (Sonora, Chihuahua, Campeche, Tlaxcala, Durango y la alcaldía Magdalena Contreras en CDMX). Mientras que otras cinco (cuatro en Coahuila y una en Sinaloa) se trabaja en su fortalecimiento.

Olga Sánchez Cordero afirmó que las leyes no pueden continuar con "el ingrediente patriarcal"; y qué se debe trabajar en sanciones más firmes. "Si no pasa nada, hay impunidad y el agresor sigue tan campante pues entonces no tendrá sanción de ningún tipo... Tenemos que hacer que se llame a cuenta a los agresores y que en todo el país, el gobierno de México ni la sociedad mexicana, se tolerare ningún tipo de violencia contra las mujeres, sin excusas".

En tema electoral, reiteró: "Ningún candidato que tenga temas de violencia y que no tenga la idoneidad no debería de estar postulado como candidato de ningún partido político".

HOMICIDIOS DOLOSOS DE MUJERES AUMENTAN 4.6%

Los homicidios dolosos de mujeres registraron un aumento del 4.6% en enero de este año, respecto al mismo mes del 2020, de acuerdo con el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El reporte presentado este jueves detalla que en enero de este año se registraron 240 incidencias, frente a las 229 registradas en el mismo periodo del 2020.

De diciembre del 2020 a enero del 2021 se registraron 214 homicidios dolosos de mujeres, lo que significa un incremento de 26 casos.

De acuerdo con el SESNSP, Baja California es el estado que acumuló más homicidios durante enero del 2021, con 38 casos. Le sigue Guanajuato, con 34; Chihuahua, con 26; así como Jalisco y Michoacán con 15 reportes de homicidios dolosos cada uno.

Mientras que en Nuevo León, Nayarit y Sinaloa se reportaron un sólo caso en cada uno.

Por otro lado, en Aguascalientes, Baja California Sur, Yucatán, Campeche y Tlaxcala no se registró ningún caso de homicidio doloso durante enero.

FEMINICIDIOS DISMINUYEN UN 10%

En el caso de los feminicidios, el Secretariado Ejecutivo registró una disminución de 10% en enero del 2021 en comparación con el mismo mes del año pasado.

El informe señala que durante enero se reportaron 67 feminicidios, frente a los 74 del mismo mes del 2020, cuando se registraron 939 casos.

El Estado de México continúa a la cabeza como la entidad con mayor incidencia de feminicidios; registró 12 casos sólo durante enero.

Le sigue Veracruz, con seis casos en enero y Morelos, con cinco. Mientras que Chiapas, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora acumularon cuatro casos cada uno en ese mes.