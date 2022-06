"Romero Tellaeche también plagió texto de Premio Nobel de Economía": economista

El director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche plagió y tomó al menos tres párrafos del economista indio Amartya Sen, quien es Premio Nobel de Economía 1998, dio a conocer el economista Mauricio Romero.

Mauricio Romero, economista y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) denunció y puesto evidencia a través de su cuenta de Twitter, las pruebas de que el polémico director del CIDE tomó, de nueva cuenta sin entrecomillar ni dar crédito puntual en la cita, párrafos completos del artículo "Is Nationalism a Boon or a Curse?", publicado en 2008 por Amartya Sen en la "Economic and Political Weekly, EPW".

Además, indicó que, Romero Tellaeche reprodujo en "La herencia del experimento neoliberal" que publicó en 2020 en "El Trimestre Económico", revista que publica el Fondo de Cultura Económica.

"El que plagia, rara vez lo hace una sola vez", escribió Mauricio Romero en su cuenta de Twitter.

El que plagia, rara vez lo hace una sola vez. Un artículo de Romero Tellaeche de 2020(https://t.co/DizhNe7pNy) tiene varias partes que son traducciones burdas de un artículo de Amartya Sen de 2008(https://t.co/omA0nNmtvR) (cc @andrews_cath @pardoguerra @CIDE_MX @maudussauge) pic.twitter.com/uKWbCftzXp — Mauricio Romero (@marome1) June 9, 2022

Mauricio Romero exhibió las pruebas con subrayados puntuales de los artículos del Premio Nobel de Economía y del director del CIDE. En las que se comprueba que Romero Tellaeche no da los créditos puntuales ante las citas, y lo único que hace es citar el artículo de Sen en las referencias bibliográficas.

En su texto Amartya Sen señala que sería un error ver el nacionalismo como un mal absoluto o como una virtud universal, "puede ser tanto una bendición como una maldición, dependiendo de las circunstancias, dos caras de la misma moneda", en tanto que Romero Tellaeche retoma fragmentos e ideas de Sen para su texto en el que hace un recuento de lo que llama "la herencia ideológica y económica del dominio del neoliberalismo en México tras 36 años".

Mientras que, la profesora e investigadora del CIDE, Catherine Andrews, a quien Mauricio Romero arrobó, señala: "Como muestras, en este caso sí cita a Sen al final del último plagio, pero no a la página correcta, pues cita la p. 42, cuando hace referencia en realidad a la p. 41. Pero incluso aquí, no pone comillas en sus citas textuales".

La cideíta agregó: "Pero le tienes que admirar su actitud descarado, al fin del día. Plagiar a Sen -un premio Nobel y vaca sagrada- es señal que piensas que nadie te va a cuestionar."

Por su parte, el sociólogo Juan Pablo Pardo-Guerra, a quien también arrobó Mauricio Romero, respondió: "Hay que ser bastante descarado y sin vergüenza para hacer lo que Romero hizo. No hay sorpresa ahí".

OTRO PLAGIO

De acuerdo con El Universal, en 2019, el ahora director del CIDE tomó párrafos e ideas de dos investigadores turcos para publicar un artículo en una revista sin dar el crédito correspondiente a los autores originales; sólo los citó en las referencias bibliográficas, al final de su publicación.

El artículo plagiado por Romero Tellaeche corresponde "Determinants of sectoral import in manufacturing, industry: A panel data analysis" de los investigadores turcos expertos en comercio exterior, Selman Tokpunar y Yasin Uzun que fue publicado en 2014.

De este texto el director del CIDE habría tomado al menos cinco párrafos que aparecen en la página 6 del artículo "Import demand for intermédiate godos in Mexico: 1993-2018" elaborado por Romero Tellaeche.