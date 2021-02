Romero Deschamps previene detención y se ampara

Ante el temor de ser detenido por el gobierno federal, el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, presentó una demanda de amparo para pedir que sea suspendida cualquier orden de aprehensión que exista en su contra.

De acuerdo con el diario Reforma, el amparo fue solicitado el pasado martes contra todos los jueces federales de la Ciudad de México, la Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Federal Ministerial, adscritas a la Fiscalía General de la República.

El exsenador solicitó ser protegido contra cualquier orden de comparecencia o citatorio, y tener acceso a cualquier investigación en su contra, petición que fue turnada a Jesús Chávez Hernández, Juez Décimo Tercero de Distrito en materia de amparo.

El líder petrolero asegura que el pasado fin de semana supuestos agentes comenzaron a buscarlo y se presentaron en las oficinas de sus abogados para preguntar por él.

Romero Deschamps y su familia han sido cuestionados por la ostentación y sus lujos, esta vez el líder gremial pidió al juez que, a la hora de suspender cualquier acto de autoridad en su contra, le fije el pago de una garantía accesible.

Esto último lo solicitó de manera expresa porque aseguró que en este momento su situación económica no le permite erogar cantidades "importantes" de dinero.

Esto dijo AMLO sobre el caso

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que el gobierno federal no tiene denuncias contra el líder del Sindicato Petrolero.

Recalcó que no tiene información de por qué Romero Deschamps se habría amparado. “Sí podría decirle que hay muchos rumores, en estos tiempos, y que es muy probable, aunque no lo descarto, que sea parte de la campaña que se produce por las circunstancias actuales (…) nosotros no tenemos ninguna (denuncia) presentada, eso sí se lo puedo asegurar”, mencionó.

López Obrador indicó que su gobierno no persigue al dirigente sindicalista porque no cuentan con pruebas.

“No vamos a actuar si no tenemos elementos. Yo entiendo que hay gente que quisiera que se le enjuiciara, pero esto no corresponde a lo que legalmente existe, no hay de parte del gobierno una denuncia, no hay pruebas. No significa impunidad, significa decir la verdad”, lanzó.

Con información de Reforma

