Robles niega existencia de Estafa Maestra; a AMLO: "¿por qué esta saña conmigo?"

Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, reiteró su inocencia sobre el desvío de recursos y reveló que sintió un dolor muy grande la semana pasada al volver a prisión luego de la negativa de un juez de cambiar la medida cautelar.

En entrevista radiofónica con Azucena Uresti reconoció que "el regresar, el llegar aquí, al día siguiente, abrir los ojos y decir ´sigo en Santa Martha Acatitla´ fue un dolor muy grande, enorme", expresó.

"Él (López Obrador) sabe que soy inocente, él me conoce perfectamente. Al día siguiente dijo que no es una persecución política, yo le digo, ¿Cómo le llama a lo que soy objeto? Soy la única en la cárcel, todos los demás están tranquilamente en sus casas llevando su proceso en libertad, como debe de ser, y yo le preguntaría ¿por qué está saña conmigo? ¿por qué este empecinamiento con mi persona, esta falta de humanidad a sabiendas que soy inocente? ¿Por qué no es valiente y me enfrenta y me dice lo que tiene que arreglar conmigo? Porque es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano", criticó.

SHEINBAUM DICE QUE ESTÁ PROBADA LA PARTICIPACIÓN DE ROSARIO ROBLES

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que Rosario Robles está involucrada en el caso de corrupción de desvío de dinero, conocido como la Estafa Maestra.

Luego de concluir la entrega de tarjetas del bienestar a adultos mayores, la mandataria fue cuestionada por las recientes declaraciones hechas por la exfuncionaria donde dice ser víctima de una venganza por lo que contestó que "hay probada una estafa que se realizó a partir de que cuando ella era secretaria".

Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, está en prisión preventiva desde 2019 en el penal femenil de Santa Marta Acatitla por presuntamente desviar más de 5, 000 millones de pesos.

Recientemente la exfuncionaria denunció la falta de atención médica al interior del penal femenil por lo que la jefa de Gobierno comentó sobre los señalamientos que desde que inició la pandemia por covid se realizó un trabajo "importante" en los penales capitalinos para evitar la propagación del virus.

Sin embargo, aclaró que se va a revisar la denuncia de Robles.

FUSTIGA HIJA DE ROSARIO ROBLES DECLARACIÓND E SHEINBAUM

Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles, criticó este lunes los dichos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien señaló que era clara la participación de la exfuncionaria federal en la Estafa Maestra y que incluso sus aliados la denunciaron por este delito.

A través de su cuenta de Twitter, Moguel Robles exigió a Sheinbaum desistir de emitir "sentencias previas ni juicios de valor de asuntos que no son de su competencia".

"Me sorprende que se despoje de su investidura como Jefa de Gobierno al opinar sobre un proceso del que estoy completamente segura que desconoce, el de mi madre Rosario Robles", apuntó.

@Claudiashein deje de actuar como mensajera. Me sorprende que se despoje de su investidura como Jefa de Gobierno al opinar sobre un proceso del que estoy completamente segura que desconoce, el de mi madre @Rosario_Robles_ — Mariana Moguel Robles (@Mariana_Moguel) October 25, 2021

NIEGAN AMPARO A ROSARIO ROBLES

El miércoles pasado un juez rechazó el amparo que la exsecretaria había conseguido por parte de un tribunal federal colegiado quién había considerado que la prisión preventiva que mantiene desde hace dos años era excesiva.

Durante una entrevista con el periodista Ciro Goméz Leyva, Rosario Robles dijo que sigue en prisión por una venganza ya que en su caso "no hay aplicación de la ley".

Además, afirmó que le propusieron incriminar a funcionarios del gobierno anterior, a lo que dijo no estar dispuesta.

"No estoy dispuesta a incriminar a nadie en situaciones que son absolutamente falsas".









(SAB)