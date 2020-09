Robledo recibirá a padres de niños con cáncer que denuncian desabasto

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que este jueves se reunirá con padres de niños con cáncer que han denunciado desabasto de medicamentos oncológicos en el Centro Médico Nacional La Raza.

Los padres de familia tienen planeada una protesta este jueves a las 10:00 horas frente al Hospital La Raza del IMSS para exigir que se surtan en tiempo y forma los fármacos que sus hijos requieren para sus quimioterapias.

En su convocatoria, aseguraron que no se retirarían el bloqueo del Circuito Interior a la altura de La Raza hasta que los recibiera Robledo Aburto "y sean planteadas soluciones reales y a largo plazo en cuanto al abasto de quimioterapias bajo un documento en el que la autoridad exprese concretamente los compromisos con los padres y madres de ese Hospital, porque el cáncer no sabe de burocracias o de ideologías, y cada vez que a un niño le alteran su protocolo o no le dan un medicamento, hay riesgo de recaída y por lo tanto de muerte".

La noche de este miércoles, el director general del IMSS informó en su cuenta de Twitter que sostendrá un encuentro con estas familias para dar una respuesta a sus demandas.

"Respecto a la solicitud de madres de niñas y niños con cáncer que se atienden en el Centro Médico Nacional La Raza de @Tu_IMSS, acordamos que mañana temprano las recibiré para una reunión de trabajo resolutiva", escribió Robledo Aburto.

Los padres de niños con cáncer de todo el país llevan casi dos años luchando contra el desabasto de medicamentos oncológicos en todo el Sector Salud, ya que el abasto ha sido de manera intermitente a pesar de que diversas autoridades de las secretarías de Salud, Hacienda y Gobernación se han comprometido con ellos a darles una solución.