Roberto Rock presenta "La historia detrás del desastre" del periodo de EPN

"La historia detrás de un desastre, crónica de una herencia envenenada", es el título del nuevo libro en el que Roberto Rock, recrea a través de diversas escenas del sexenio de Enrique Peña Nieto el origen de las dificultades por las que atraviesa hoy el país como resultado -entre otros- de los pactos que el ex mandatario realizó con el único fin de alcanzar la presidencia. Acompañado de los columnistas Ricardo Raphael y Julio Hernández "Astillero", el libro fue presentado y analizado a través de diversos pasajes ante el público asistente.

El periodista y director de La Silla Rota, Roberto Rock desmenuza acuerdos y desacuerdos de lo que fue, al menos, el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.

Acompañado del columnista Ricardo Raphael y el periodista Julio Hernández, Rock, también colaborador de El Universal, advirtió que en el país existe gran inquietud en varios sentidos, pues reconoció que en el sexenio de Enrique Peña Nieto la corrupción se desbordó.

Cuando un país se polariza, cuando hay grupos que confrontan a otros grupos ahora se llaman chairos y fifís, pero antes también había ese tipo de confrontación de muchas maneras

"Creo que este país está viviendo una crisis acelerada de modelos insostenibles. Cuando vemos los niveles de inseguridad tenemos que preguntarnos qué esperaban después de tantos años de marginación de tantos millones de personas", cuestionó.

Además, el periodista destacó que una crisis como la que existe actualmente, como la de medicamentos en el Sector Salud, es el resultado de un sistema quebrado por años, por lo que refirió que el libro lo que buscó fue detallar qué pasó entre un sexenio y otro.

Rock destacó que el libro surgió de la información que obtuvo en una de sus columnas periodísticas, razón por la que abundó en una investigación más profunda. Fue así como logró retratar, mediante historias ubicadas en diversos años y distintos personajes, cómo fue saqueado el país en términos económicos y cómo se tejieron negociaciones que beneficiaron a distintos actores políticos tanto del PRI como del PAN. "Siempre ha habido corrupción en la historia de este país, pero esta fue la peor de todas", afirmó el periodista y director de LSR. "Por ejemplo, la crisis de salud y desabasto de medicamentos que tenemos no viene de hoy, sino de años atrás y por diversas razones", ejemplificó.

En su momento el columnista Ricardo Raphael señaló que "no se puede entender el presente sin el pasado, por eso este libro nos permite comprender la situación actual que atravesamos. En 2018 ocho de cada diez mexicanos, cansados de la corrupción entre otras cosas, votaron por un cambio. Y ese cambio es la cuarta transformación, cuyo resultado fue López Obrador y no al revés". Además, destacó que hubo cuatro momentos que retratan la caída del ex presidente Peña Nieto: Ayotzinapa, la Casa Blanca, el gasolinazo y su relación con Donald Trump.

Por su parte "Astillero" precisó que las anécdotas contadas en este libro, permiten comprender también las razones por las que triunfó un político como López Obrador. "Por ejemplo, marca agenda en las reuniones mañaneras, su lenguaje político, la venta del avión presidencial que desvía la opinión pública hacia otros temas, sus viajes por carretera cuando se le poncha una llanta, que la gente confía en él, que no se le ha comprobado nada en términos de corrupción... Son el reflejo de un político que no se vio en sexenios anteriores, marcado por personajes cuyo enriquecimiento dio mucho de qué hablar".

(María José Pardo)