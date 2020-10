Riñen por Morena, pero 56% de encuestados no sabían del relevo

Mientras los aspirantes a la presidencia nacional de Morena y sus simpatizantes riñen por el control interno del partido, los datos de la encuesta abierta demostraron que más de la mitad de los encuestados no sabían que se renovaría la dirigencia.

De acuerdo con el informe de la encuesta, entregado por las casas encuestadoras Covarrubias y Asociados, Parametría y BGC Ulises Beltrán y Asociados al Instituto Nacional Electoral (INE), 56.5% desconocía que Morena tendría una nueva dirigencia por ese método.

Los resultados y gráficas presentadas ante el INE también demuestran por qué se declaró el empate técnico entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, pues en una de las dos estimaciones realizadas, uno se presentaba por encima del otro.

Es decir, pese a que, en la estimación puntual de la encuesta Muñoz Ledo supera por 0.05% a Mario Delgado, en el límite inferior Delgado rebasa por 0.08%; y en el límite superior, Muñoz Ledo lo hace por 0.16%.

En el documento, las casas encuestadoras detallan que los tres parámetros resultaron de la combinación de los resultados obtenidos por las tres empresas, y que se realizaron bajo el 95% de confianza en la entrevista.

"Los resultados de las tres bases de datos integradas no permiten dar un ganador claro a la presidencia del partido Morena. Los limites inferior y superior de los intervalos de confianza se traslapan entre las dos primeras posiciones que son Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, en el agregado de las mediciones", señalaron.

Por ello, el Acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, enviado al Tribunal Electoral, resolvió, en su punto tercero, que "debe ordenarse la realización de una tercera encuesta, a fin de que se determine la persona ganadora".

Fuentes del INE confirmaron a La Silla Rota que la tercera encuesta que podría desempatar a Delgado y Muñoz Ledo, dependerá de una nueva sentencia del Tribunal Electoral, al resolver sobre el Acuerdo enviado por el Instituto.

"No se contaba con este escenario en el sentido del tiempo, el Tribunal sólo dio 45 días y ese tiempo se ha agotado con estas dos primeras encuestas. Técnicamente ya no habría tiempo para hacer una tercera. De hecho, el INE no tiene aún una metodología ni línea de tiempo respecto a esta tercera encuesta.

"Lo más lógico es que el consejo del INE sesione a la brevedad para resolver ese escenario. El sábado se notificó al Tribunal lo ocurrido y se solicitó una extensión de tiempo para cumplir a cabalidad con la sentencia. Si el tribunal acepta, se estima que en 10 días más podrían tener el resultado de la tercera encuesta", dijo.

Uno tomará protesta, otro acusa golpe de Estado

Mientras Porfirio Muñoz Ledo aseguró que este lunes tomará posesión, a mediodía, en la sede de Chihuahua 216 del partido; Mario Delgado lo acusó de pretender dar "un golpe de Estado" al interior del partido.

"Hace 40 años que lucho por la democracia en México y por las instituciones electorales. Es una historia de convicción y sacrificio que no voy a deshonrar. El dinero millonario pretende apoderarse. Gané las encuestas.

"Tomaré la Presidencia de Morena mañana 12 de octubre a las 12:00hrs. Invito a la militancia a que me acompañe. Nos vemos en Chihuahua 216, Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Confío en su solidaridad", expresó Muñoz Ledo.

Tomaré la Presidencia de Morena mañana 12 de Octubre a las 12:00hrs. Invito a la militancia a que me acompañe. Nos vemos en Chihuahua 216, Col. Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc 06700, Ciudad de México. Confío en su solidaridad. Los espero. — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) October 11, 2020

Durante un evento en Coahuila, a donde viajó para apoyar a los candidatos locales a las elecciones del próximo domingo, Mario Delgado acusó que Muñoz Ledo "está atentando contra la ley y la democracia".

"Fue dirigente del PRI, del PRD y ahora está obsesionado con dirigir Morena como un capricho personal. No podemos permitir que la ambición se apodere de nuestro movimiento ni que triunfe la discordia.

"Con el anuncio de su autoproclamación, Muñoz Ledo busca hacer una suerte de golpe de Estado al partido, está atentando contra la ley y contra la democracia. Eso no es una buena señal ni para Morena ni para el país. Qué contradicción sería para nuestra lucha democrática el tener un dirigente espurio", señaló.

Citlalli Hernández dijo a La Silla Rota que, de realizarse la tercera encuesta, se debe tener claridad sobe la metodología y no descartó la propuesta del presidente interino, Alfonso Ramírez Cuéllar de que el partido realice una encuesta espejo.

" La realidad es que las dos encuestas las ha ganado Porfirio Muñoz Ledo, la diferencia es mínima. Pero él también tiene dudas sobre los resultados de este proceso; tenemos que definir este momento complejo con mucha inteligencia, tratar que se rompa lo menos posible la capacidad de diálogo político dentro de Morena", dijo.

La senadora refirió que tiene buen diálogo con Mario Delgado -ambos son legisladores por Iztacalco-, y definió que, "aunque no le gusten sus alianzas", está dispuesta a trabajar con él en caso de resultar ganador.

Se divide el legislativo

Frente a las aseveraciones de cada candidato, las fracciones de Morena en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados se dividieron en apoyo a cada uno de ellos. Mientras unos apoyaron que Muñoz Ledo ganó por décimas, otros defendieron el empate.

Un grupo de senadores cercanos a Ricardo Monreal, como el propio presidente de la Cámara, Eduardo Ramírez, y otros como Alejandro Armenta, Mónica Fernández y Salomón Jara; junto con diputados afines a Mario Delgado, como Sergio Gutiérrez, firmaron una carta defendiendo el empate técnico entre ambos candidatos.

¡Nadie ha ganado, nadie ha perdido!

Seguirá estando en la voluntad de la militancia y de los simpatizantes definir el rumbo de la dirigencia de #Morena.



Diversas legisladoras y legisladores suscribimos este llamado a la serenidad y a la unidad. ????#MarioVaAGanar???? pic.twitter.com/Ghx70U5GsQ — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) October 11, 2020

"Es indefendible pretender forzar la declinación de la candidatura de nuestro compañero Mario Delgado a favor del compañero Porfirio Muñoz Ledo. Hubo un empate y, por lo tanto, no puede confirmarse una ventaja significativa de un contendiente sobre otro. Deberá realizarse otra encuesta", señalaron.

Incluso, el diputado suplente de Alfonso Ramírez Cuéllar -quien ha manifestado su preferencia por Muñoz Ledo-, Javier Uriel Aguirre, declaró a La Silla Rota que Mario Delgado es la persona idónea para dirigir al partido.

"Independientemente de lo que piense Alfonso, yo estoy inclinándome del lado del instrumento que le tenemos que entregar a la ciudadanía, a la gente; porque la gente no votó por un personaje, sino por un proyecto político que es la transformación", dijo.

En contraste, un grupo de legisladores entre quienes se encuentran las diputadas Aleida Alavez y Lorena Villavicencio, firmaron un pronunciamiento donde llamaron a Mario Delgado "a aceptar la voluntad del pueblo" en favor de que la presidencia quede en manos de Porfirio Muñoz Ledo.

Pero el choque entre legisladores no se detuvo ahí, hubo quienes aparecían en ambas listas de firmantes y quienes denunciaron que fueron incluidos en la de apoyo a Mario Delgado sin habérselos consultado.

"Basta de acciones autoritarias y, antidemocráticas que no abonan a la unidad. Me deslindo categóricamente de este documento donde aparece mi nombre sin mi autorización", escribió la diputada Irma Juan Carlos.