Riesgo de desabasto de medicinas por lentitud de Cofepris, acusan

Representantes del Sector Salud hicieron un llamado a la Comisión de Salud del Senado a intervenir para encontrar una solución con la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que permita agilizar los trámites para evitar el desabasto de medicamentos, ya que algunos casos como el del metotrexato “no se ha solucionado” y podría volver a faltar en poco tiempo.

La Comisión de Salud del Senado, que preside Miguel Ángel Navarro Quintero sesionó esta mañana en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, en donde se abordaron dos temas centrales: el retraso en la fabricación de medicamentos a causa de Cofepris y los recursos para el Sector Salud para 2020, que se tienen que analizar con la Secretaría de Hacienda.

En la reunión participaron Alejandro Mohar Betancourt, comisionado de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud; Jaime Nieto Zermeño, director general del Hospital Infantil de México Federico Gómez, representantes del Instituto Nacional de Cancerología, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, entre otros.

Fuentes consultadas por La Silla Rota indicaron que hubo una queja general por la falta de medicamento y destacaron que no asistió a la reunión ningún representante de Cofepris, a pesar de que está involucrada en el tema de abasto de medicamentos como el metotrexato, que se utiliza para niños con leucemia linfoblástica aguda y que hace tres semanas faltó en el hospital.

Una de las personas que estuvo presente en el encuentro indicó que el tema del metotrexato “no está solucionado, hay abasto para algunos días, nada más", por eso la urgencia de que se encuentre una solución con la Cofepris, que encabeza José Alonso Novelo.

Resaltaron que los senadores mostraron apoyo y compromiso para llegar a una solución en beneficio de los pacientes. En un video al cual tuvo acceso La Silla Rota se observa que los legisladores se comprometieron a facilitar un comité que pueda trabajar con Cofepris y a tener una reunión con la Secretaría de Hacienda para que detalle el presupuesto asignado al Sector Salud para 2020.

Marco Campero, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud, aseguró que el tema del metotrexato está solucionándose. Mientras que Jaime Nieto Zermeño dijo que “verdaderamente productores está Pisa, que está inhabilitado por Cofepris, pero está en posibilidad de otorgar el metotrexate en el momento que Cofepris libere su nueva certificación de buenas prácticas. Tienen la parte básica, lo pueden hacer”.

En el encuentro, resaltaron los comentarios de la senadora Eva Eugenia Galaz Caletti, quien cuestionó a los médicos: “Esta situación de la falta de medicamento obviamente que es gravísima, pero me pregunto, ¿en otras administraciones no se encontraron ustedes en esta situación?”. Dijo que sí había desabasto antes y que entonces los especialistas podían dar ideas para ver cómo sobrellevar la situación sin politizarla. Enfatizó también: “No se olviden que esto no es provocado por nuestro cambio de gobierno”.

JGM