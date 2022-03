Revocación de mandato: TEPJF prohíbe decretazo para que funcionarios hagan campaña

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó el decreto presidencial del pasado 18 de marzo que permite a funcionarios públicos impulsar la consulta popular de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el domingo 10 de abril.

También confirmó las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), que ordenó a la gobernadora de Campeche y a Morena eliminar de sus redes sociales la publicación en apoyo al presidente de la República, porque se estimó que se trataba de propaganda gubernamental difundida en periodo prohibido, calificada previamente como aparentemente ilegal por el INE.

Movimiento Ciudadano (MC) presentó una denuncia en contra de la gobernadora de Campeche y Morena, por difundir el pasado 13 de febrero en sus redes sociales, un documento titulado "Gobernadores y gobernadoras de la 4ta Transformación", al considerarla propaganda gubernamental en periodo prohibido en favor del presidente de la República en el contexto del actual procedimiento de revocación de mandato.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró procedentes las medidas cautelares solicitadas por MC y ordenó retirar las publicaciones denunciadas. Inconforme con lo anterior, Morena promovió un medio de impugnación y alegó, principalmente, que las publicaciones no son propaganda gubernamental, sino posicionamientos políticos que pueden difundirse dentro y fuera de procesos electorales.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña solicitó este domingo la publicación del proyecto, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 9/2020 de la Sala Superior del TEPJF, "en el entendido de que la transparencia institucional abona sustancialmente a la certeza y seguridad de los justiciables, así como de la ciudadanía en general".

La propuesta del magistrado incluye una revisión al expediente relacionado con el desplegado publicado por gobernadores de Morena, así como el recurso presentado por el partido defendiendo el derecho de los mandatarios estatales a emitir su postura a favor de López Obrador.

El proyecto argumenta que el artículo 35 constitucional mandata la suspensión de toda clase de propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, lo cual incluye a los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias, entidades de la administración pública y cualquier otro ente de gobierno.

En sus conclusiones, el TEPJF afirma que el decreto "no es una instancia válida de derecho aplicable", ya que no realiza una interpretación auténtica del término "propaganda gubernamental" que pretenda aclarar su significado, "sino que excede el ejercicio de dicha facultad al establecer una excepción sobre quién puede emitir propaganda gubernamental en el contexto de un proceso de revocación de mandato".

También argumenta que la excepción que el decreto pretende generar "redundaría en una modificación a un aspecto fundamental del proceso de revocación de mandato que actualmente se encuentra en desarrollo, tal y como lo es su modelo de comunicación política, lo cual está prohibido a nivel constitucional por el artículo 105".

Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que con la actual configuración del sistema normativo, el decreto de interpretación auténtica es inaplicable a los casos de revocación de mandato, lo que incluye a las controversias que surjan en el desarrollo del actual proceso, ya sea en sede cautelar o en el análisis de fondo", enuncia el proyecto de resolución

Ante estos argumentos planteados, el proyecto de resolución concluye que el comunicado titulado "gobernadoras y gobernadores de la 4ta transformación" sí es una instancia de propaganda gubernamental, por lo que su difusión durante el actual proceso de revocación de mandato es un acto susceptible de medidas cautelares.

Este proyecto deberá ser sometido a votación en una próxima sesión privada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual estaría programada para la próxima semana.









AMLO PONE A URUGUAY DE EJEMPLO EN TEMA DE REFERENDOS





El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó este lunes el "ejercicio democrático" del referendo de Uruguay, donde los ciudadanos eligieron este domingo mantener la Ley de Urgente Consideración (LUC) del Gobierno en una apretada votación.

Hubo "un ejercicio democrático en Uruguay, ayer todavía, y participaron todos los ciudadanos, esa es la democracia participativa", manifestó el mandatario en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

López Obrador hizo estos comentarios al hablar sobre la primera consulta que tendrá México el 10 de abril para revocar al presidente.

Esta votación ha despertado polémica porque el propio presidente y su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), impulsan el ejercicio, por lo que los opositores los han acusado de promover propaganda a favor de la "ratificación".

Al hablar del referendo de Uruguay, el mandatario cuestionó este lunes un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que prohíbe a los funcionarios públicos alentar al voto, y también criticó al Instituto Nacional Electoral (INE).

"¿Por qué no promover y que la gente participe para que decida si continua el presidente o renuncia? No hay que tenerle miedo al pueblo, hay que ser demócrata de verdad, no autoritario disfrazado de demócrata", dijo López Obrador tras citar el caso uruguayo.













