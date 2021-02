Revocación de mandato, similar a desafuero: AMLO

Tras el freno de la iniciativa revocación de mandato en el Senado, en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador comparó esta acción al desafuero de 2006, ya que en ambos casos sus adversarios políticos no querían que apareciera en la boleta electoral.

"El que no quieran aprobar la revocación de mandato, argumentando que voy en la boleta, es algo parecido a lo que me hicieron cuando me desaforaron; no querían que fuera en la boleta", dijo el mandatario.

López Obrador defendió su propuesta de revocación de mandato y argumentó que cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México realizó una consulta telefónica sobre el mismo tema.

"Se unieron para desaforarme; no está así ahora, es distinto, pero ¿cómo que no aparezca en la boleta? Además es una boleta aparte o una urna que lo único que se va a preguntar es si quieres que continúe el presidente o que renuncie y ya. Hasta podríamos organizarla de manera legal, lo hice cuando fui jefe de Gobierno, nada más que esa fue telefónica", dijo el presidente.

López Obrador explicó que el objetivo de realizar la consulta de revocación de mandato en las elecciones intermedias de 2021 es para aprovechar la organización de éstas para que la ciudadanía, en una boleta individual, apruebe o no que continúe en la presidencia.

El mandatario señaló que de aprobarse en el Congreso la reforma para la revocación de mandato, que aplicaría para la presidencia, podría abrir las puertas para que este ejercicio también pudiera aplicar para las gubernaturas estatales y municipales, así como para diputaciones y senadurías.

