Revocación de mandato no pasará en el Senado: Damián Zepeda

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 19/03/2019 08:27 p.m.

La revocación de mandato no va a pasar en el Senado de la República, advirtió el senador Damián Zepeda.

Entrevistado por La Silla Rota, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que senadores de la oposición, entre ellos la propia bancada panista, ya expresaron su rechazo e intención de votarla en contra.

No nos vamos a prestar a esta farsa que busca que el presidente haga campaña y que arrastre a candidatos suyos”.

VIDEOS: AMLO firma compromiso de no reelección

El senador explicó que no están en contra de la revocación de mandato sólo por capricho. Incluso el instrumento es positivo, cuando es genuino y lo solicitan los ciudadanos, no cuando quien lo pide es el presidente.

Es un derecho de la ciudadanía cuando quiere quitar a alguien del cargo, pero no es que la pida el gobernante para estar en autocampaña”, dijo.

Otro elemento contra la iniciativa de revocación de mandato, aprobado desde la Cámara de Diputados y que a partir de la siguiente semana analizará el Senado, es el hecho de que se plantee la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador no a los dos años, como ofreció durante su campaña, sino a los tres años y que además se empata con las elecciones.

Es una intención de estar en la boleta y desequilibrar las elecciones y hacer campaña con la aparición del presidente en la boleta”.

Zepeda aseguró que en los intercambios sobre el tema entre senadores de oposición han coincidido en que la revocación para que sea aprobada debe incluir dos elementos: no desequilibrar y no ser autorrevocatorio, para que no termine siendo una autorratificación.

Cuestionado sobre si no pueden presentarse grietas en el bloque opositor, como ocurrió con el voto para elegir a la nueva ministra, Yasmín Esquivel, a la que en principio iban a rechazar con su voto, previó que en este caso será diferente.

Todos vamos en contra”, reiteró, y adelantó que con 43 votos pueden rechazarlo.

LEA TAMBIEN Quedó una muy buena Guardia Nacional: Damián Zepeda El legislador expuso que en el Pleno existió la unión de la oposición, no como un bloque sino como una suma de esfuerzos por una causa justa

LEA TAMBIEN El PAN debe aceptar y asumir su papel de oposición: Damián Zepeda Asegura que la oposición debe mantenerse unida con respecto a la votación sobre la Guardia Nacional

mlmt